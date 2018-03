VP-Aichinger/Hammerer: Keine weiteren Investitionen rund um die Mariahilfer Straße vor der Volksbefragung

Wien (OTS) - "Die ÖVP Wien wird im Rahmen der heutigen Budgetdebatte einen Antrag einbringen, weitere Investitionen in die Umgestaltung der Mariahilfer Straße zu stoppen solange nicht das Ergebnis der Anrainerbefragung vorliegt. Sonst wird am Ende die Befragung mit dem Argument abgesagt, dass in das Projekt bereits sehr viel Geld investiert wurde", so der Klubobmann der ÖVP Wien Fritz Aichinger.

"Gerade das aktuelle Beispiel 13A zeigt wie sorglos die Stadt Wien mit den Budgetmitteln aber auch mit den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger umgeht. Noch im Sommer wurde die Windmühlgasse verkehrsberuhigt und die Kreuzung zur Capistrangasse umgestaltet, befindet sich doch ein Kindergarten in unmittelbarer Nähe. Jetzt wurden alle Maßnahmen wieder zurückgenommen, um gegen den dezidierten Wunsch der Anrainerinnen und aller politischen Kräfte im Bezirk den 13A durchzulotsen. Sollte die Bürgerbefragung negativ ausgehen, muss neuerlich aufgegraben werden. Das wären dann drei Mal innerhalb weniger Monate, was an Absurdität nicht zu überbieten ist", ergänzt Gerhard Hammerer, Bezirksparteiobmann der ÖVP Mariahilf.

"An einer raschen Befragung der Bevölkerung zur Neugestaltung der Mariahilfer Straße führt daher kein Weg vorbei. Schluss mit den Experimenten, wir brauchen Lösungen", so Aichinger und Hammerer abschließend.

