FPÖ-Leyroutz: Team Stronach - käufliche Demokratie Kärntens

Zustimmung zum Budget durch Landesrat Gerhard Köfer ist wohl nur in Verbindung mit der Ankerkennung der IG im Landtag zu sehen

Klagenfurt (OTS) - "Die Freiheitlichen haben im Zuge der Diskussion, ob das Team Stronach als Interessengemeinschaft anerkennt werden kann, wiederholt darauf hingewiesen, dass eine derartige Anerkennung nicht durch eine Abstimmung im Landtag herbeigeführt werden kann. Dass eine Mehrheit im Landtag darüber erkennt, ob einer Minderheit und in dem Fall einer Oppositionspartei Gelder zufließen, kann wohl nicht die Intention des Gesetzgebers und ein Ausfluss der Demokratie sein", kritisierte heute, Dienstag, der Klubobmann der Freiheitlichen, Mag. Christian Leyroutz. Dies zeigt sich umso mehr an der heutigen Beschlusslage, wonach LR Gerhard Köfer vom Team Stronach, Einsparungen in seinem Referat und Erhöhungen in Referaten der SPÖ hingenommen und einer verfehlten Budgetpolitik die Zustimmung erteilt hat.

"Es ist nicht verwunderlich, dass LR Köfer in der heutigen Regierungssitzung dem Budget zugestimmt hat, weil ja zeitlich in der Präsidiale des Landtages die Diskussion zur Anerkennung der IG stattfand und die Zustimmung zum Budget, wohl der Preis für die Anerkennung der IG sind. Derart billige Tauschgeschäfte sind abzulehnen, zeigen aber, dass das Team Stronach für Geld ihre Oppositionsrolle über Bord wirft und sich für die Anerkennung der IG der Regierung andient", bekräftigte Leyroutz.

Gerade die Enquete zum Thema Abschaffung des Proporzes und Demokratiereform hat gezeigt, wie wichtig es sein wird, über Minderheitenrechte und Kontrolle der Regierung zu diskutieren und wie wichtig es sein wird, Minderheitenrechte verstärkt in unserer Verfassung-dies unabhängig von einer Abschaffung des Proporzes- zu verankern. Kantige und unabhängige Oppositionspolitik ist nur möglich wenn grundlegende Prinzipien des Rechtsstaates, der österreichischen Bundesverfassung, des freien Mandates und auch der Teilnahme an der politischen Willensbildung in Kärnten eingehalten werden. "Die unterschiedliche Behandlung gleicher Tatbestände durch den parteipolitisch agierenden Landtagspräsidenten zeigt einmal mehr auf, dass wir Freiheitliche einen unabhängigen Weg gehen und nicht käuflich sind. Der rechtswidrigen Vorgehensweise des Landtagspräsidenten Reinhart Rohr, wonach LAbg. Siegfried Schalli den freiheitlichen Landtagsklub nicht beitreten können soll, werden wir mit entsprechenden juristischen Mitteln begegnen und unser Recht durchsetzen", so Leyroutz.

Abschließend hält Leyroutz fest: "Wir Freiheitliche werden derart billigen Tauschgeschäften unsere Zustimmung nicht erteilen, sondern werden unseren Prinzipen treu, als einzige Oppositionspartei, die Fehlentwicklungen dieser Landesregierung aufzeigen."

