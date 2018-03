Lackner: Papst Franziskus ist "Steilvorlage" für die Kirche

Neuer Erzbischof will an bewährter Pfarrstruktur festhalten - Lebensschutz soll zum positiven "Wagnis des Lebens" hinführen

Salzburg, 19.11.13 (KAP) Eine neue positive Herausforderung für die Kirche sieht Erzbischof Lackner in Papst Franziskus. Befragt nach dem neuen Pontifikat und der Papstwahl sagte der neue Salzburger Erzbischof bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Salzburg: "Ich habe darum gebetet, dass der Papst nicht aus Europa kommt." Für Lackner, der innerhalb der Bischofskonferenz für den Kontakt zur Welt des Sports zuständig ist, ist Papst Franziskus eine "Steilvorlage, die wir erst erreichen müssen". Es gelte jetzt zu klären, "wo die Ränder der menschlichen Existenz sind", an denen die Kirche wirken soll. Wichtig dabei sei die Erfahrung von Gemeinschaft: Es geht darum, "dass wir gemeinsam die Ränder suchen und aufsuchen".

Als "eigentliche Herausforderung der Kirche" nannte Lackner in diesem Zusammenhang den geänderten Stellenwert von Glaube im Leben der Menschen. Viele lebten den Glauben auf einem viel niedrigeren Niveau, weil die "Vollgestalt des christlichen Glaubens für viele eine Überforderung" sei. Von daher gelte es in Verkündigung und Pastoral "die Sehnsucht nach dem tieferen Sinn zu wecken".

Große Bedeutung misst der neue Salzburger Erzbischof weiterhin der bestehenden Pfarrstruktur der Kirche zu. "Keine Pfarren auflösen -das würde ich sofort unterschreiben", so Lackner wörtlich.

Der neue Erzbischof unterstrich auch die gesellschaftspolitische Bedeutung nach dem umfassenden Schutz des Lebens. Er, Lackner, werde gerne die Lebensschutzinitiativen seines Amtsvorgängers in der Erzdiözese Salzburg weiterführen.

