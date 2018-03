"Am Punkt" mit Sylvia Saringer - Thema: Durchgeboxt: Geht mit dem neuen Lehrerdienstrecht der Klassenkampf erst richtig los?

Mittwoch, 20. November 2013, 22.55 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - 35 Verhandlungsrunden - und damit Schluss! Lehrer sollen künftig mindestens 2 Stunden pro Woche mehr in der Klasse stehen. Die Regierung will wegen des neuen Lehrerdienstrechtes nicht mehr nachsitzen und beschließt es gegen den Willen der Lehrergewerkschaft. Die Fronten sind damit noch mehr verhärtet: Mögliche Demos und Streiks hängen in der Luft. Durchgeboxt: Geht mit dem neuen Lehrerdienstrecht der Klassenkampf erst richtig los?

Darüber diskutiert Sylvia Saringer live im Studio mit den Chefverhandlern Gabriele Heinisch-Hosek (Beamtenministerin, SPÖ) und Paul Kimberger (Chefverhandler der Lehrergewerkschaft) sowie mit Heidi Schrodt (langjährige AHS-Direktorin und Vorsitzende der Initiative Bildung GRENZENLOS. Sie kritisiert die Lehrergewerkschaften scharf.) und mit Elisabeth Denscher (Sprecherin der "Initiative für ein faires LehrerInnendienstrecht"). Als Analysegast ist Oliver Pink von der Tageszeitung "Die Presse" zu Gast.

Bei "Am Punkt" wird die Social Media Plattform facebook eingesetzt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der österreichischen facebook-User zu erheben. Das Meinungsforschungs-Tool kommt wöchentlich bei der Live-Diskussion zum Einsatz. Diese Woche ist -unter anderem - diese Frage in der facebook-Umfrage: "Hätten Sie Verständnis für einen Lehrerstreik?"

Die Zuseher sind wieder dazu aufgerufen, sich interaktiv an der Sendung zu beteiligen. Über den "Am Punkt"-Blog (blog.atv.at/ampunkt) können Fragen per Blogkommentar gestellt werden. Natürlich sind auch weiterhin Fragen und Meinungen per Email, facebook und twitter möglich.

