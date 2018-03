ORF SPORT + mit der Live-Übertragung des Volleyball-MEVZA-Spiels VCA Amstetten Hypo NÖ - SK Posojilnica Aich/Dob

Am 20. November im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 20. November 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des Volleyball-MEVZA-Spiels VCA Amstetten Hypo NÖ - SK Posojilnica Aich/Dob um 20.15 Uhr und die Höhepunkte von der "Crocodile Trophy 2013" um 22.25 Uhr.

Das Spiel zwischen VCA Amstetten Hypo NÖ und SK Posojilnica Aich/Dob zählt sowohl zur MEVZA, an der die beiden Teams als Vertreter Österreichs teilnehmen, als auch zur AVL-Superliga für die die beiden MEVZA-Teilnehmer fix qualifiziert sind. Aich/Dob liegt in der MEVZA-Tabelle zurzeit auf dem zweiten Rang, allerdings mit zwei Spielen weniger als Leader Ljubljana. Gegen die Slowenen konnte der VCA zuletzt Zuhause sehr gut mithalten. Auch gegen den österreichischen Meister soll das am Mittwoch gelingen.

Kommentator ist Johannes Hahn.

Nach acht Jahren hat wieder ein Australier die "Crocodile Trophy" gewonnen. Mark Frendo siegte bei einem der härtesten Mountainbike-Rennen der Welt nach neun Tagen, 900 Kilometern und mehr als 15.000 Höhenmetern in 30:40:17 Stunden vor dem Kanadier Cory Wallace und dem Tschechen Jiri Krivanek. Paul Mashford aus Australien wurde Vierter und der Österreicher Josef Benetseder, der die letzte Etappe für sich entschied, beendete das Rennen als Fünfter. Als beste Frau klassierte sich die Belgierin Liesbeth Hessens auf dem 21. Platz.

