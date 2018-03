Pacher: Vorrang für die neue Wörtherseetrasse!

EU-Parlament beschließt Baltisch-Adriatische Achse - WK-Präsident will mit EU-Kofinanzierung Bevölkerung und Tourismus vor der Lärmlawine schützen.

Klagenfurt (OTS) - Als höchst erfreulich für den Wirtschaftsstandort Kärnten bezeichnete Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Franz Pacher den heute gefassten Beschluss des EU-Parlaments für den prioritären Ausbau der Baltisch-Adriatischen Achse. Von den Häfen der nördlichen Adria bis an die Ostsee entstehe dadurch ein neuer europäischer Handelskorridor mit unabschätzbaren Vorteilen für die an dieser künftigen EU-Hauptverkehrsader liegenden Länder wie Kärnten und die Steiermark. Pacher: "Für Kärnten, das jahrzehntelang durch seine Randlage gelitten hat, ist heute ein großer Tag, der die noch stärkere Einbindung unsere Landes in die europäischen Wirtschaftsräume einläutet."

Trotz aller berechtigten Hoffnungen in die künftige Europatransversale dürfe man aber nicht die Folgen unterschätzen, warnte Pacher: "Wenn sich dieser neue Korridor in Verbindung mit den Bestrebungen von Venedig, Triest und Koper, Teile des Containerverkehrs zwischen Asien und Europa von Rotterdam in die Adria und weiter nach Osteuropa umzulenken, so entwickelt, wie wir uns das alle wünschen, dann kann dieser europäische Güterverkehr nicht durch die touristische Kernzone am Wörthersee donnern."

Der Wirtschaftskammerpräsident nahm Bezug auf die soeben mit den Spitzen der Landespolitik abgehaltene 1. Wörtherseekonferenz, bei der zwar rasche Lärmschutzmaßnahmen für die betroffene Bevölkerung und die Tourismusunternehmer in Aussicht gestellt worden sind, aber die Realisierung einer Güterverkehrstrasse fernab der bewohnten Wörthersee-Ufer als wenig aussichtsreich eingeschätzt wurde. "Angesichts des nunmehrigen Beschlusses ränge ich darauf, dass das Verkehrsministerium und die ÖBB das Projekt neu bewerten, weil sich die Grundlagen nicht zuletzt durch die seit dem heutigen Beschluss bestehende Möglichkeit der EU-Kofinanzierung von Planungen und Baumaßnahmen gravierend verändert haben."

Pacher appellierte an die Landes- und Bundespolitik, diese enorme Chance für das wirtschaftlich ohnehin in einer schwierigen Situation befindliche Bundesland Kärnten zu nutzen: "Das ist das wichtigste Projekt für den Kärntner Zentralraum und alle damit künftig verbundenen Vorhaben und Hoffnungen. Wir müssen trotz bestehender Budgetprobleme rasch und entschlossen handeln, um uns jetzt die Kofinanzierung der EU für die Detailplanung der Gütertrasse, aber auch für zwischenzeitliche Lärmschutzmaßnahmen zu sichern. Meine Forderung an die Politik: Vorrang für die neue Wörtherseetrasse!"

