Wr. Budget - SP-Berger-Krotsch: Frauenförderung wirkt sich auf Geldbörse der Wienerinnen aus

"Auf unser Haus der Integration schauen und es weiter einrichten"

Wien (OTS/SPW-K) - "Der FPÖ sind Frauenanliegen schnurzegal, das hat die heutige Debatte wieder einmal gezeigt", so die Wiener SP-Gemeinderätin und Frauensekretärin der Wiener SPÖ, Nicole Berger-Krotsch, zu Beginn ihrer Rede am Dienstag bei der Budgetdebatte im Wiener Gemeinderat. Bei der VP ortet Berger-Krotsch "wenigstens den Willen, in gewissen Fragen zusammenzuarbeiten."

"Die Wiener Regierungsparteien und Stadträtin Frauenberger arbeiten vehement daran, dass jede Frau sebstbestimmt und unabhängig leben kann", so Berger-Krotsch weiter. Das seien keinesfalls Schlagwörter, sondern man arbeite stetig daran: "Vor Kurzem hatten wir wieder den Equal Pay Day (jener Tag, bis zu dem Männer arbeiten müssten, um den durchschnittlichen Jahresverdienst einer Frau zu erreichen): Dieser war in Wien heuer drei Tage später als im Vorjahr, in den letzten drei Jahren hat sich der Tag durch die erfolgreiche Wiener Politik sogar um zwei Wochen verbessert." Dies sei durch viele Maßnahmen wie Koppelung der Auftragsvergabe an die Frauenförderung, Einkommenstransparenz und Quoten erreicht worden: "Das wirkt sich auf die Geldbörsen der Wienerinnen aus".

"Trotzdem gibt es noch viel zu tun: Die Forderung nach gleichem Lohn für gleichwertige Arbeit bleibt aufrecht, ebenso wie die Forderung nach 'Halbe-Halbe', also nach gerechter Aufteilung der unbezahlten Arbeit." Berger-Krotsch kündigte auch eine neue Kampagne an, die Männer nicht nur motivieren soll in Karenz zu gehen, sondern sich auch um die Pflege älterer Angehöriger zu kümmern. Für das kommende Jahr kündigte sie einen Gleichstellungsmonitor an, der das Thema Gleichstellung transparent machen soll.

Weiters würdigte Berger-Krotsch die Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen (wast). Diese mache seit 15 Jahren sehr gute Arbeit gegen Homo- und Transphobie.

"Wien ist ein Ort der Offenheit und Vielfalt. Wien will allen die Möglichkeit geben, die Zukunft der Stadt mitzugestalten und Wien akzeptiert die Menschen so, wie sie sind. Unser Haus der Integration hat ein solides Fundament. Schauen wir auf unser Haus, richten wir es gemeinsam ein", schloss Berger-Krotsch.

