Heute exklusiv im "Report": Brisantes Gerichtsgutachten belastet ehemalige Hypo-Vorstände schwer und erhärtet Untreue-Verdacht

Um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der "Report" berichtet heute, am Dienstag, dem 19. November 2013, um 21.05 Uhr in ORF 2, von einem brisanten Gerichtsgutachten, das ehemalige Hypo-Vorstände schwer belastet und den Untreue-Verdacht erhärtet: 120 Millionen Euro-Kredite für einen Ferienkomplex in Kroatien hätten nie vergeben werden dürfen. Rätsel um 21,7 Millionen, die "dem Projekt entzogen" wurden. Bei den Millionenkrediten der Hypo für das kroatische Tourismus-Projekt Rezidencija Skiper seien sämtliche Sorgfaltspflichten durch die damaligen Bank-Vorstände Günter Striedinger und Wolfgang Kulterer missachtet worden. So das Resumee der mehr als 430 Seiten langen Analyse, die dem ORF-"Report" exklusiv vorliegt.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Klagenfurt befasst sich der renommierte Gutachter Martin Geyer mit der umstrittenen kroatischen Ferienanlage Rezidencija Skiper. Es ist das derzeit größte Sorgenkind der mittlerweile verstaatlichten Bank und hat bereits Millionen verschlungen. Zunächst war die Hypo an diesem Prestigeprojekt nur beteiligt und hat über Jahre an die 120 Millionen Euro investiert. Kredite, die nach Ansicht des Gutachters weder wirtschaftlich vertretbar noch entsprechend besichert waren. Große Zweifel herrschen auch, ob alle Gelder tatsächlich widmungsgemäß investiert worden sind. Im Gutachten findet sich die Passage: "... dem Projekt wurde ein Betrag von insgesamt 21,7 Millionen Euro entzogen".

Heute liegt das finanzielle Risiko von Skiper bei den österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, denn die Hypo ist mittlerweile Alleineigentümer der Anlage. Überhöhte Baukosten, ausständige Zinszahlungen und nachträgliche Investitionen treiben den Schaden der Hypo auf mehr als 160 Millionen Euro.

Das brisante Gutachten dürfte auch seine Auswirkungen auf die laufenden Ermittlungen haben. Demnächst soll entschieden werden, ob gegen die früheren Hypo-Vorstände Günter Striedinger und Wolfgang Kulterer und den Skiper-Projektbetreiber Miro Oblak Anklage wegen des Verdachtes der Untreue erhoben wird. Alle in diesem Verfahren Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe; für sie gilt die Unschuldsvermutung. Trotz mehrmaliger Anfragen waren die Rechtsanwälte von Günter Striedinger und Wolfgang Kulterer zu keinem Interview für den "Report" bereit. Ein Bericht von Martin Pusch.

Die ganze Sendung (weitere Infos unter http://presse.ORF.at) ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at