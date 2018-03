AKS ad Lehrpersonendienstrecht: Dienstrecht darf keine abgeschottete Sphäre sein!

Lehrpersonendienstrecht NEU muss mit dem Durchleuchten des Systems Schule einhergehen

Wien (OTS) - Die Verhandlungsrunden sind nach der 35. Runde vorbei. Gewerkschaft und Regierung kamen wie zu erwarten auf kein Ergebnis. Erstaunlich zu beobachten war, dass kein einziges Wort über das System Schule verloren wurde, sondern die Diskussion rein auf das Gehaltsthema runtergebrochen wurde. Der Sinn von 50 Minuten Schulstunden für Lehrpersonen wie für Schüler_innen, wurde zum Beispiel kein einziges Mal in Frage gestellt. Genauso machten sich, so scheint es, die Verhandler_innen keine Gedanken, was das neue Dienstrecht für die Schüler_innen bedeutet. Die ebenso vom neuen Dienstrecht Betroffenen wurden erfolgreich außer Acht gelassen. Doch auch das ist nichts Neues.

"Es wäre strategisch viel klüger, das System Schule zu durchleuchten, neu zu gestalten und aufgrund dessen Bildungsreformen durchzuführen, wobei das neue Dienstrecht ein Teil dieser sein muss. Reformen dürfen nicht immer als einzelne Sphären gesehen werden. Ziel muss eine Gesamtschule und Modulare Oberstufe sein, in der sich Schüler_innen wie Lehrperson wohlfühlen können", sagt die Bundesvorsitzende der Aktion kritischer Schüler_innen (AKS)Claudia Satler.

Ob die Gewerkschaft nun streiken wird, ist noch unklar. Doch eines wurde deutlicher denn je. Auch Lehrpersonen müssen sich endlich über das Schulsystem Gedanken machen, um auch für sich selbst einen besseren Rahmen fürs Unterrichten zu gestalten. "Damit sich im Bildungssektor für Schüler_innen wie Lehrpersonen die Bedingungen verbessern, darf nicht nur auf einzelnen Positionen herumgeritten werden. Es muss offensichtlich ein neuer Ablauf des Schulalltages her und ein ganz neues Erleben von Schule und Lernen geschaffen werden", sagt die Bundesvorsitzende abschließend

