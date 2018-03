FP-Jung: Stadtrat Schicker wirft FPÖ vor, sie würde Heizkostenbezieher lieber "umkommen lassen"

Parteiische Vorsitzführung durch SPÖ empörend

Wien (OTS/fpd) - In einer aggressiven Rede zum Heizkostenzuschuss am 25. Oktober 2013 unterstellte der SPÖ-Klubobmann Schicker den Freiheitlichen wörtlich: "Sie würden lieber jene, die das Geld kriegen, aber ihre Heiztherme nicht herrichten, dann im CO umkommen lassen. Das ist jene Politik die Sie machen würden."

"Auf diese empörende Aussage hin wurde von mir ein Ordnungsruf verlangt" erklärt Wiens FPÖ-Gemeinderat LAbg. Mag. Wolfgang Jung. Der Vorsitzende SPÖ-Gemeinderat Reindl sagte damals zu, daraufhin das Protokoll zu überprüfen. Es war das leider nicht das erste Mal, dass er bei Angriffen auf die FPÖ "unaufmerksam" war.

"Als in der nächsten Sitzung keine Stellungnahme erfolgte, musste ich die Veröffentlichung des Protokolls abwarten" erklärt Jung. Ein Versuch der FPÖ zur gütlichen Bereinigung mit einer Entschuldigung schlug fehl. Vielmehr versuchte der Vorsitzende mit einem Geschäftsordnungstrick, das empörende Verhalten des (noch?) SPÖ-Klubobmannes ohne Entschuldigung unter den Tisch zu kehren.

"Wenn solche Äußerungen aus formalen Gründen ungeahndet bleiben, wird sowohl dem Klima im Haus als auch dem Vertrauen in die Vorsitzführung und damit der Demokratie ein Bärendienst erwiesen", schließt Jung. (Schluss) hn

