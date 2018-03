Leitl: Mehrjähriges EU-Budget setzt richtige Schwerpunkte

Für die österreichische Wirtschaft sind Innovation und Förderung von kleinen und mittleren Betrieben besonders wichtig

Wien (OTS/PWK809) - "Europa muss in der Krise konkrete Antworten finden, um Wachstum und Beschäftigung anzukurbeln. Das heutige grüne Licht des Europaparlaments zum EU-Finanzrahmen 2014-2020 mit einem Volumen von knapp einer Billion Euro, wovon rund 142 Milliarden gezielt für mehr Wachstum und Jobs vorgesehenen sind, ist diesbezüglich ein wichtiges Signal", erklärt Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl anlässlich der heutigen Abstimmung in Straßburg. Für die österreichische Wirtschaft sind Innovation und Förderung von kleinen und mittleren Betrieben besonders wichtig: So wurden die wichtigsten Finanzierungsinstrumente im Bereich Forschung und Innovation im Forschungsförderprogramm "Horizont 2020" zusammengefasst. Die Erleichterung des Zugangs zu Finanzmitteln für KMU, die Erhöhung der nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen und die Unterstützung bei der Expansion ins Ausland sind die Ziele des COSME-Programms. "Diese beiden Programme stehen für den fortschrittlichsten und zukunftsorientiertesten Teil des EU-Budgets", so Leitl. Die budgetäre Aufwertung der grenzüberschreitenden und transnationalen Programme kommt ebenfalls den kleineren Unternehmen zu Gute, da diese sich oft schwerer tun, die Grenzen zu überschreiten.

Leitl hofft auf eine rasche Umsetzung der Programme für die Strukturfonds in Österreich, damit die EU-Mittel zusätzliche Wachstumsimpulse generieren können. Auch der Einsatz von Finanzinstrumenten, inklusive Garantien, wird in der Förderperiode 2014-2020 deutlich erhöht: So ist z.B. die Kreditfazilität im Rahmen des COSME-Programms dem Vorschlag der WKÖ zum EU-Garantiefonds sehr ähnlich. Der WKÖ-Präsident begrüßt auch die von den Regierungschefs beschlossene "KMU-Initiative", um den Zugang der Unternehmen zu Krediten in Europa zu verbessern. Für die Initiative wird ein Volumen von über 10 Milliarden Euro angestrebt.

Positiv ist auch die größere Flexibilität innerhalb des Finanzrahmens: "Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat gezeigt, dass mehr Flexibilität erforderlich ist, um auf neue Herausforderungen rasch und angemessen reagieren zu können", so Leitl. Die geplante Beschäftigungsgarantie für Jugendliche - dotiert mit 6 Milliarden Euro zur Förderung der Jugendbeschäftigung - wird von der WKÖ ganz besonders begrüßt. "Auch auf nationaler Ebene müssen wir wachstumsorientierte Rahmenbedingungen schaffen, beispielsweise durch Bürokratieabbau. Die Gelder aus EU- und nationalen Budgets müssen gezielt in wachstumsfördernde Maßnahmen in Zukunftsfeldern fließen, die Jobs schaffen und Europa wettbewerbsfähig machen", betont der WKÖ-Präsident abschließend. (FA)

