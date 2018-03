Wlodkowski ist erfreut über das Startsignal des Ministerrats zur Dürrehilfe

Finanzierung durch Bund und Länder geplant: Beschlüsse müssen rasch erfolgen

Wien (OTS) - "Im heutigen Ministerrat fiel das Startsignal für die Dürrehilfe. Die nächsten notwendigen Schritte sind nun der Beschluss der Novelle zum Katastrophenfondsgesetz durch das Parlament und die Genehmigung durch Brüssel. Danach können die geplanten Hilfsgelder an die heimischen Landwirte fließen. Aus dem Katastrophenfonds werden dafür bis zu EUR 50 Mio. und dieselbe Summe aus den Budgets der Bundesländer zur Verfügung gestellt. Insgesamt werden bei den Entschädigungszahlungen Einkommensausfälle von mehr als 30% in einem Gebiet berücksichtigt. Dadurch können wenigstens die größten Härten beseitigt werden. Nun appellieren wir an alle Verantwortlichen, so rasch wie möglich die notwendigen Beschlüsse zu fassen, damit das Hilfsgeld bei den Bauern umgehend ankommen kann", stellte Gerhard Wlodkowski, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, fest.

Nasser Start und Hitzerekorde

Die Vegetationsperiode 2013 war österreichweit durch einen lange andauernden Winter und ein nasses, kaltes Frühjahr gekennzeichnet. Die Niederschläge führten großflächig zu staunassen Böden und Verschlämmungen, an zahlreichen Flussniederungen gab es zudem Hochwasser. Die Niederschläge endeten schlagartig und fast im gesamten Bundesgebiet war anschließend eine bis in den August andauernde Trockenheit, deren negativen Auswirkungen auf den Pflanzenbestand durch eine kurze Hitzeperiode im Juni und eine langandauernde extreme Hitzewelle von Juli bis August verstärkt wurden. Es gab im Südosten Österreichs 41 Tropentage, ein neuer Hitzerekord mit über 40 Grad Celsius wurde ebenfalls erreicht.

Durch die mehrmonatige Trockenheit standen dem Pflanzenbestand in dieser Vegetationsperiode maximal 25% der benötigten Niederschlagsmenge zur Verfügung.

Dramatische Folgen

"Das Wetter hatte dramatische Folgen: Im Grünland führte diese Witterung zur Verzögerung der Ernte des ersten Aufwuchses und zu einer Qualitätsminderung. Die Sommer-Ernte war durch die Trockenheit geschädigt oder entfiel gänzlich. Um den Viehbestand halten zu können, müssen die geschädigten Landwirte nun nicht nur Futter zukaufen, sondern sind auch mit gestiegenen Heu- und Futterpreisen konfrontiert. Im Ackerland waren die Pflanzen durch die Frühjahrsbedingungen schlecht verwurzelt und schwach, sodass Hitze und Trockenheit enorme Schäden verursachen konnten. Auch die Sonderkulturen waren negativ betroffen. Insgesamt waren in ganz Österreich Erlöseinbußen in der Höhe von rund EUR 400 Mio. zu verzeichnen, davon über EUR 150 Mio. im Grünland und über EUR 100 Mio. bei Körnermais, dessen Ernte um fast 1 Mio. t geringer als erwartet ausfiel. Daher brauchen unsere Bauern rasche und unbürokratische Hilfe", so Wlodkowski abschließend.

