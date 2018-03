22 Sozialversicherungsträger sind 21 zu viel

Loacker: "Rot-Schwarze Schrebergartenmentalität bei Sozialversicherungen kostet derzeit 700 Millionen Euro pro Jahr"

Wien (OTS) - Um dem Budgetloch konstruktiv zu begegnen, präsentieren NEOS derzeit zahlreiche Maßnahmen. Besonders auch bei den Sozialversicherungen gibt es dabei noch Optimierungsbedarf. Geschätzte 700 Millionen an Verwaltungskosten fallen derzeit in den 22 Sozialversicherungsträgern an. Von Effizienz und Effektivität sind diese noch weit entfernt. Immer noch scheint die Versorgung möglichst vieler Funktionäre wichtiger als der verantwortungsvolle Umgang mit den Geldern der Versicherten.

"Im bestehenden System mit 22 Sozialversicherungsträgern fallen zwangsläufig mehr Verwaltungskosten an, gibt es mehr Direktorenposten, mehr Dienstfahrzeuge usw. Außerdem werden die Zahlungsströme des österreichischen Gesundheitswesens nicht gerade transparenter, wenn sie durch mehr Kanäle als notwendig geschleust werden", so NEOS Sozialsprecher Gerald Loacker.

Die Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten für die Versicherten sind zwischen den Sozialversicherungen derzeit zahlreich. Die Höhe der Beiträge und was die Versicherten dafür als Gegenleistung bekommen, aber auch die Vergütung der Ärzte, hängen davon ab, wo ein Patient versichert ist. Beruf und Dienstort entscheiden über den Versicherungsschutz und über Beiträge.

Als ersten Schritt zur Verbesserung dieser Situation sieht NEOS eine bundesländerweise Harmonisierung des Beitrags- und Leistungsrechts und in weiterer Folge, als zweiten Schritt, die bundesländerweise Zusammenlegung von Krankenkassen.

"Am Ende des Prozesses sehen wir je einen einzigen Sozialversicherungsträger für die drei Zweige Pensions-, Kranken- und Unfallversicherung", so Loacker, "die Versicherten müssen endlich Vorrang vor dem Rot-Schwarzen Postenschacher haben."

