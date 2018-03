Lear Corporation plant Eröffnung von Autositzfabrik in Iasi, Rumänien

LEA], ein führender globaler Hersteller von Autositzen und elektrischen Verteilersystemen, gab heute ihre Pläne zur Eröffnung einer neuen Autositzfabrik in Iasi, Rumänien im Januar 2014 bekannt. Lears neue Anlage wird alle großen europäischen Autohersteller beliefern und etwa 1500 Mitarbeiter beschäftigen. Ihr Schwerpunkt ist die Produktion von Oberflächenmaterialien für Autositze sowie Schneid- und Nähkapazitäten.

"Angesichts des fortgesetzten Wachstums von Lear freuen wir uns, unsere neue Anlage in Iasi einzurichten, das als ein bedeutendes Zentrum der Textilindustrie bekannt ist", sagte Gideon Jewel, President for Seating in Europe and Africa von Lear. "Darüber hinaus danken wir allen Beteiligten für ihre hohe Kooperationsbereitschaft, während Lear sein viertes Werk in Rumänien aufbaut."

Das Iasi-Werk wird Lears Personalbasis in Rumänien weiter steigern, wo das Unternehmen bereits eine signifikante Präsenz in Pitesti und Campulung unterhält. "Das Engagement und die Anstrengungen unserer bestehenden Mitarbeiter haben uns in diesem Vorhaben ermutigt", sagte Raffael Gagliardi, Vice President of European Trim and Foam von Lear. "Wir freuen uns auf die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter, die es zu schätzen wissen, dem weltweit führenden Anbieter luxuriöser und leistungsstarker Sitzprodukte anzugehören." Das Unternehmen betreibt drei Fabriken in Rumänien, die seine elektrischen Verteilersysteme produzieren.

Die Lear Corporation ist einer der weltweit führenden Anbieter von Autositzen und elektrischen Verteilersystemen. Seine erstklassigen Produkte werden von einem vielfältigen Team von ca. 113.000 Mitarbeitern in 36 Ländern entworfen, konstruiert und hergestellt. Lear hat seinen Hauptsitz in Southfield, Michigan, und seine Aktien werden an der New York Stock Exchange unter dem Tickersymbol [LEA] gehandelt. Weitere Informationen über Lear finden Sie unter lear.com

