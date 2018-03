Wiener Gemeinderat zum Budget 2014 (16)

Spezialdebatte GGr. Integration, Frauenfragen, KonsumentInnenschutz und Personal

Wien (OTS) - Es sei "Realitätsverweigerung", MigrantInnen nicht als Teil der Gesellschaft zu sehen, sagte GR Senol Akkilic (Grüne). Migration finde seit jeher statt, es sei nicht dienlich, ständig "nur über Anpassungsprobleme" zu sprechen. Das Lernen der deutschen Sprache sei "Schlüsselfrage", Wien schaffe "gute Angebote". Akkilic begrüßte die "vielfältige Entwicklung": Andere Sprachen und kulturelles Leben bereicherten die Stadt.

GRin Angela Schütz (FPÖ) behauptete: Mittels Subventionen würden "mit der Gießkanne Millionen verteilt, die wir nicht haben". Sie sprach sich gegen eine Frauenquote aus, denn das wirke, als ob "Frauen nur durch gesetzlichen Zwang hohe Positionen erreichen". Stattdessen forderte sie "Augenmerk" auf Alleinerzieherinnen, Frauen über 50 und Berufs-Wiedereinsteigerinnen. "Zuwanderung" hingegen unterdrücke Frauen durch "Kopftuchzwang und Zwangsehen".

GR Franz Ekkamp (SPÖ) fand Lob für die Open-Data-Initiative der Stadt Wien, sie mache wirtschaftlich und wissenschaftlich Sinn. Zudem ergäben sich dadurch "riesige Vorteile für die Menschen". 1,2 Millionen Zugriffe auf das Online-Angebot der Stadt zeugten vom öffentlichen Interesse. Die kommunale Lehrlingsausbildung bezeichnete Ekkamp als "vorzüglich", die Stadt biete eine Vielzahl an Berufen. Die Wiener Pensionsreform sei mit "Augenmaß und ohne Kahlschläge" gesetzt; Wiener BeamtInnnen gingen im Schnitt später in Pension als BeamtInnen des Bundes. Die Stadt unternehme "viele Anstrengungen", um ihre MitarbeiterInnen länger gesund am Arbeitsplatz zu halten.

GR Gerhard Haslinger (FPÖ) nannte das Budget "ineffizient". Es würden Vereine gefördert, die erklärten, wie AsylwerberInnen an Sozialleistungen kämen. Viel Geld fließe auch an "SPÖ-nahe" Einrichtungen. Durch ihre Unterstützung der Votivkirchen-BesetzerInnen hätten die Grünen "den Staat erpresst".

GRin Dr.in Jennifer Kickert (Grüne) forderte von den Mitgliedern des Gemeinderates mehr "Sensibilität" gegenüber "gesellschaftlichen Mechanismen" ein. Sie verurteilte die Diskriminierung verschiedener Lebensweisen, Sexualitäten, Religionen und Ethnien.

StRin Sandra Frauenberger (SPÖ) sagte: "Rassismuss und Fremdenfeindlichkeit haben keinen Platz in diesem Hohen Haus." 2014 bringe die Herausforderung eines strategischen Personalmanagements in einer wachsenden Stadt. Wien sei "starke Dienstleisterin", deshalb gelte es, MitarbeiterInnen entsprechend zu fördern. Karrierechancen sollten sich für Frauen wie Männer gleichermaßen bieten, das Dienst-und Besoldungsrecht würde "zukunftsweisend" gestaltet. Die Zukunft junger Menschen liege Frauenberger am Herzen, Zugang zu Bildung solle deren sozialen Aufstieg gewährleisten. Sie wolle Menschen, unabhängig ihrer Herkunft, "diese enorm wachsende Stadt mitbauen" lassen. "Stark durch Selbstbestimmung" sei ihre Frauenpolitik. Mädchen- und Frauenförderungen würden "working poor-Biografien" bekämpfen. Frauen in Wien "brauchen ein Leben mit gerechten Löhnen und ohne Sexismus", dafür wolle sie weiterhin Strukturen schaffen. (forts.) esl/fis

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion

Telefon: 01 4000-81081