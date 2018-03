Philippinen: Johanniter-Notarzt wurde zum Geburtshelfer

Medizinisches Einsatzteam hilft bei medizinischer Versorgung in einem Krankenhaus in Ormoc. Der österreichische Notarzt Dr. Pramendorfer wurde zum Geburtshelfer der kleinen Yhra.

Wien (OTS) - Seit Tagen ist das Team der Johanniter-Auslandshilfe auf den Philippinen im Einsatz, derzeit in einem Krankenhaus in Ormoc, an der Westküste der Insel Leyte. Vier von fünf Spitälern sind zerstört und nicht mehr in Betrieb. Umso größer ist der Andrang im Distriktkrankenhaus, wo trotz eingestürzter Decken und unter Wasser stehenden Gängen die Versorgung der Verletzten erfolgt. Dort wurde der österreichische Johanniter-Notarzt Dr. Wolfgang Pramendorfer bereits zum zweiten Mal zum Geburtshelfer. Die kleine Yhra erblickte am 18. November um 13:00 Uhr das Licht der Welt. Das Neugeborene und seine Mutter sind wohlauf.

"Eine Geburt ist natürlich ein Lichtblick in dem ganzen Leid, das so eine Naturkatastrophe nach sich zieht. Aber die Menschen sind sehr ruhig, freundlich und besonnen. Sie begegnen ihrem Schicksal mit Gleichmut und sind sehr hoffnungsvoll", erzählt der Dr. Pramendorfer, der für die Johanniter in Wien tätig ist. "Wir behandeln rund 180 Patienten am Tag, behandeln Schnittwunden, Brüche oder schlecht heilende Wunden, weil sie in den ersten Tagen nicht versorgt wurden", so der Notarzt, der seine Praxis in Traismauer, Niederösterreich, für den Auslandseinsatz vorübergehend geschlossen hat. Fünf Tage wird Dr. Wolfgang Pramendorfer noch auf den Philippinen kranke und verletzte Menschen versorgen, danach kehrt er wieder nach Österreich zurück.

Versorgung von obdachlosen Familien

Neben der Arbeit im Krankenhaus hat ein Teil des Teams auch die Versorgung von 245 obdachlos gewordene Familien in einer zum Evakuierungszentrum umfunktionierten Grundschule aufgenommen. Sechs Johanniter und fünf Krankenschwestern der philippinischen Partnerorganisation "Balay Mindanaw" versorgen Menschen mit Schnittwunden, Erkältungs- und Durchfallkrankheiten.

Lebensmittelverteilungen auf Panay

Zudem unterstützen die Johanniter die vom Taifun Betroffenen mit Lebensmitteln und Reparatur-Kits, damit sie die beschädigten Wohnhäuser wieder instand setzen können. Allein auf der Insel Panay werden rund 1.000 Lebensmittelpakete pro Tag verteilt. Weitere Verteilungen sind für die kommenden Tage auf Panay und Leyte geplant.

Die Johanniter bitten um Spenden:

Johanniter-Unfall-Hilfe:

Bank Austria, BLZ 12000, Konto-Nr.: 684 047 707

BIC/SWIFT: BKAUATWW, IBAN: AT30 1200 0006 8404 7707

Kennwort: Philippinen

