H.P. Martin zu EU-Langzeit-Budget: "Das Trauerspiel geht weiter"

Statt ungenügender Einsparungen wären mutige, inspirierende und effiziente Programme nötig, etwa ein "IT-Airbus" / Unabhängige EU-Kosten-Nutzen-Analyse notwendig

Straßburg (OTS) - Soeben hat das Plenum des Europäischen Parlaments in Straßburg nicht nur das EU-Budget 2014, sondern auch das EU-Langzeit-Budget, den sogenannten Mehrjährigen Finanz-Rahmen (MFR) 2014-2020 im Umfang von 960 Milliarden Euro auf den Weg gebracht.

Das fraktionslose Mitglied des Europäischen Parlaments Hans-Peter Martin aus Österreich stimmte dagegen und meinte in seiner Rede im Plenum in Straßburg: "Als glühendem Pro-Europäer fällt es einem schon schwer, dass angesichts dieses EU-Budgets nicht das innere Feuer erlischt.

Statt etwa sofort bei dem ITER-Fusionsreaktor in Südfrankreich Milliardenbeträge zu sparen, ebenfalls Milliarden Euro jedes Jahr in der Verwaltung zu kürzen und auch die Kosten des EU-Parlaments zu halbieren, um damit in Zukunftsinvestitionen bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und für Forschung und Bildung Mittel umzuschichten, kam es nur zu einigen wenigen Kürzungen - und zu viel zu wenigen Umschichtungen (siehe OTS 0057 vom 23. Oktober 2013 sowie OTS 0172 vom 12. November 2013).

Stattdessen bräuchten wir mutige, inspirierende und effiziente Programme etwa bei Jugendförderungen und beim Aufbau einer europäischen IT-Sicherheit, quasi einem "IT-Airbus", wie dies eine Parlamentskollegin nennt. Auch wenn in diese Bereiche nun zögerlich mehr Mittel fließen, ist der Verwaltungskostenanteil immer noch weit zu hoch.

So ist auch das EU-Langzeit-Budget viel zu konservativ, ja sogar in der traditionellen Politiksprache reaktionär. Wir bräuchten eine umfassende, unabhängige Kosten-Nutzen-Analyse als Voraussetzung, um das EU-Trauerspiel der Verschwendungen und Ineffizienz zu beenden."

