BZÖ-HAUBNER: Neues Lehrerdienstrecht löst die Bildungsprobleme nicht!

Österreichisches Bildungssystem weiterhin "eine Großbaustelle"

Wien (OTS) - "Dieser sogenannte "Kraftakt", mit dem die Regierung glaubt, die unendliche Geschichte des Lehrerdienstrechtes zu beenden, ist in Wahrheit weit weg von einem modernen, flexiblen, leistungsorientierten und durchlässigen Dienstrecht. SPÖ und ÖVP haben damit die große Chance vertan, ein von uns immer wieder vorgeschlagenes Rahmenarbeitszeitmodell in Anlehnung an die Privatwirtschaft auch umzusetzen. Wir haben immer gesagt: Wer mehr leistet, soll auch mehr verdienen! Die Regierung hat sich hingegen dazu entschlossen, den Zulagendschungel weiterzuschreiben. Ebenso werden Lehrerinnen und Lehrer weiter mit Verwaltungsaufgaben belastet", kritisiert BZÖ-Bildungssprecherin Ursula Haubner die Bundesregierung.

Das neue Lehrerdienstrecht löse die Bildungsprobleme jedenfalls nicht. "Wer glaubt, mit diesen unzähligen gewerkschaftlichen Verhandlungsrunden und dem damit einhergehenden medialen Getöse das Bildungsproblem in Österreich gelöst zu haben, der irrt gewaltig. Unser Bildungssystem ist nach wie vor eine Großbaustelle. Die zersplitterte Schulverwaltung existiert weiterhin und feiert fröhliche Urstände. Unsere Zielsetzung ist nach wie vor, dass immer die Qualität des Unterrichts im Mittelpunkt stehen muss, damit junge Menschen mit ihren Fähigkeiten und Talenten erfolgreich und mit Freude lernen können. Nur so macht Ausbildung auch arbeitsmarktreif", so Haubner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

BZÖ - Bündnis Zukunft Österreich