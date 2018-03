EU-Budget - Weidenholzer: Mehr Mittel für Erasmus

Europäisches Parlament gibt grünes Licht für das EU-Programms "Erasmus+" für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport

Wien (OTS/SK) - Erfreut ist der SPÖ-EU-Abgeordnete Josef Weidenholzer über die Mittelaufstockung bei Erasmus, der heute vom EU-Parlament zugestimmt wurde: "Erasmus ist eine der erfolgreichsten und bekanntesten Initiativen der Europäischen Union. In den nächsten sieben Jahren werden rund vier Millionen Menschen von diesem Programm profitieren." ****

Insgesamt sind im Mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 für "Erasmus+" rund 14 Milliarden Euro vorgesehen. Das neue "Erasmus+"-Programm stellt eine sinnvolle Zusammenführung bisheriger Programme dar und umfasst die schon bekannten Förderungen in den Bereichen höhere Bildung (Erasmus und Erasmus Mundus), schulische Bildung (Comenius), Berufsausbildung (Leonardo Da Vinci) und Erwachsenenbildung (Grundtvig). "Mehr Mittel für 'Erasmus+' bedeuten eine Investition in die Zukunft Europas. Die Förderung junger Menschen und der Einsatz für internationalen Austausch sind genau das, was ein krisengeschütteltes Europa braucht", so Weidenholzer. (Schluss) bj/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493