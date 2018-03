Holub: Aufklärung um "Kärnten-Report" begrüßenswert

Anzeigenbeilage von Grünen bereits am Erscheinungstag gegenüber Koalitionspartnern kritisiert

Klagenfurt (OTS) - Wie heute, Dienstag, bekannt geworden ist, wird die im Juni 2013 in der Tageszeitung "Der Standard" publizierte Beilage "Kärnten-Report" offensichtlich von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft überprüft. Grünen-Landesrat Rolf Holub begrüßt dieses Vorgehen und befürwortet jegliche Aufklärung in dieser Causa: "Bereits am Erscheinungsdatum haben wir diese Beilage gegenüber unseren Koalitionspartnern kritisiert, in der auch Mitglieder der Landesregierung prominent platziert wurden. Selbstverständlich haben sich die Grünen an dieser Beilage nicht beteiligt", so Holub.

Ob der Anfangsverdacht auf "Vorteilsnahme durch Beeinflussung von Amtsträgern" gegeben sei, gelte es jetzt von Seiten der Staatsanwaltschaft zu untersuchen. Dass Landtagspräsident Reinhart Rohr heute volle Unterstützung zur Aufklärung angeboten habe, sei jedenfalls "ein Schritt in die richtige Richtung", so der Grünen-Landesrat.

Trotzdem fordere er, Holub, von Seiten der Koalitionspartner zukünftig eine größere Sensibilisierung in Bezug auf Anzeigenprodukte ein: "Diese Art der Politikvermittlung darf nicht zum Stil der neuen Regierungskoalition gehören. Das ist eine klare Bedingung", schließt Holub.

