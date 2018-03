Kaske fordert Maßnahmen gegen Lehr- und Schulabbruch

Jeder sechste Lehrling und jeder achte Handels- oder Fachschüler betroffen - AK Präsident will "Stop-Drop-Out"-Programm

Wien (OTS/AK) - "Jugendliche brauchen eine gerechte Chance zum Lernen", sagte heute AK Präsident Rudi Kaske auf einer Pressekonferenz in Wien. Laut aktuellen Untersuchungen scheidet jeder sechste Lehrling vorzeitig aus der Ausbildung aus. Von den AnfängerInnen berufsbildender mittlerer Schulen gibt jeder achte komplett auf, von den AnfängerInnen berufsbildender höherer Schulen immerhin noch jeder achtzehnte. "Da werden die Hoffnungen viel zu vieler Jugendlicher enttäuscht", kritisiert Kaske. Er verlangt "Stop-Drop-Out"-Programme an den weiterführenden Schulen und ein Qualitätssicherungssystem für die Lehrausbildung.

Die AK ExpertInnen haben die Daten der Statistik Austria über den Bildungsverlauf in den berufsbildenden Schulen analysiert: Nur etwa die Hälfte der AnfängerInnen kommt in einem Zug bis zum Abschluss. Gut die Hälfte der AbbrecherInnen der ersten Klassen der berufsbildenden mittleren Schulen wechselt in eine Lehre, in den höheren berufsbildenden Schulen macht ungefähr ein Drittel der AbbrecherInnen der ersten Klasse eine Lehre.

Die Abbruchraten der berufsbildenen Schulen bewirken starken Druck auf den Lehrstellenmarkt. Viele Betriebe nehmen lieber SchulabbrecherInnen als Lehrlinge auf, kritisiert die AK. Von den Lehrlingen selbst scheidet laut Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft jeder sechste (16,6 Prozent) komplett aus der Ausbildung aus. Überdies schafft jeder fünfte (18 Prozent) die Lehrabschlussprüfung beim ersten Antritt nicht.

Laut AK-Analyse liegen die hohen Abbruchraten auch daran, dass in den berufsbildenden Schulen nur gut die Hälfte in eine Schule geht, die zu ihren Interessen passt. Regional fehlt das passende Angebot -gibt es in Wohnortnähe beispielsweise kein Oberstufenrealgymnasium, muss es doch eine Handelsakademie sein. Bei den Lehrstellen kritisiert die AK das einseitige Angebot: Mehr als die Hälfte der offenen Lehrstellen (54,2 Prozent ) wird nur in drei Bereichen angeboten - im Tourismus, im Handel und bei Friseuren.

"In der Bildungspolitik muss gegengesteuert werden", sagte Kaske. Angesetzt werden soll schon bei der Berufsorientierung. Sie ist mittlerweile ein eigenes Schulfach in den Neuen Mittelschulen, die AK fordert das auch in den Gymnasien. In den berufsbildenden Schulen fordert der AK Präsident "Stop-Drop-Out"-Programme, bis die "Oberstufe neu" ab 2017 mit Unterricht in Modulen kommt. Ein Beispiel sei ganztägiger Unterricht wie etwa an der Handelsschule und Handelsakademie des bfi in Wien. In der Lehrausbildung fordert Kaske Qualitätssicherung. Beispielsweise soll es die Lehrstellenförderung für Betriebe im letzten Jahr nur geben, wenn der Lehrling zur Lehrabschlussprüfung antritt.

HINWEIS: In der Berufsorientierung hilft die AK Wien ab morgen mit ihren L14-Bildungs- und Berufsinfotagen. 20. bis 23. November 2013. Eintritt frei! Familienprogramm Freitag 14 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 17 Uhr; AK Wien Bildungszentrum, 1040, Theresianumgasse 16-18

