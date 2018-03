Bundeskanzler Faymann: "Neues Lehrerdienstrecht ist Teil der Schulreform"

Regierung beschließt neues Lehrerdienstrecht und einigt sich grundsätzlich auf Maßnahmen bei Höchstpensionen

Wien (OTS) - "Nach insgesamt 35 Verhandlungsrunden war noch immer kein gemeinsames Ergebnis mit der Lehrergewerkschaft möglich. Daher hat die Regierung heute eine Entscheidung für das neue Lehrerdienstrecht getroffen. Denn wir brauchen für die Schule der Zukunft mehr Zeit der Lehrerinnen und Lehrer in den Klassen", sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Dienstag, beim Pressefoyer nach dem Ministerrat. "Das neue Dienstrecht wurde mit großer Sorgfalt ausgestaltet und beruht auf sachlichen Grundlagen. Wir brauchen mehr Stunden der Lehrkräfte bei den Schülerinnen und Schülern. Das ist Teil einer umfassenden Schulreform." Dafür werden höhere Einstiegsgehälter geboten.

Das neue Dienstrecht greife nicht in bestehende Verträge ein und biete einen Übergangszeitraum von fünf Jahren mit Wahlmöglichkeiten für neu Eintretende. "Im Parlament kann noch über Details diskutiert werden, ich gehe aber davon aus, dass der Beschluss in seinen Eckpunkten erhalten bleiben wird", so Faymann.

"Wir haben uns heute zudem darauf geeinigt, bis Ende Jänner eine Regierungsvorlage zu den sogenannten Luxuspensionen vorzubereiten", sagte der Kanzler weiter. Das betreffe alle jene Pensionen und Zusatzpensionen, die deutlich höher als ASVG-Pensionen liegen, also aus den Bereichen Politik, Nationalbank, ORF, Sozialversicherungsträger und Kammern. "Diese Luxuspensionen sollen in Zukunft gedeckelt werden. Aus laufenden Pensionen ist die Einhebung von Sicherungsbeiträgen, die es im öffentlichen Dienst oder bei den ÖBB bereits gibt, eine Frage der Fairness", so Faymann. Für derlei Eingriffe brauche es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. "Wir haben eine ernsthafte politische Absicht und berücksichtigen daher auch die dafür notwendige Vorgangsweise. Um mit den Oppositionspartien ausreichend verhandeln zu können, benötigen wir einen Zeitrahmen bis Ende Jänner."

Abschließend nahm der Bundeskanzler zur jüngsten Budgetdebatte erneut Stellung: "Der Budgetvollzug des heurigen Jahres ist besser als die Ziele, die wir uns dafür gesteckt haben. Auch das strukturelle Defizit zeugt von einer sparsamen Vorgangsweise, das zeigt der jüngste Bericht der Europäischen Kommission vom letzten Freitag. Wir sind trotz schlechter Prognosen mit dem Budget im Plan. Und wir wollen auch weiterhin ein Budget erstellen, auf das sich Österreich verlassen kann."

