VP-Feldmann: Frauenpolitik in Wien ein Randthema

Wien (OTS) - "Um das Verhältnis der Budgetprioritäten aufzuzeigen muss man sich vor Augen führen, dass der Verlust, den die Wiener Linien an 8 Tagen produzieren, das Budget für die Geschäftsgruppe Frauen ausmacht, nämlich 8 Millionen Euro. Diese Budget macht lediglich 0,06 Prozent des Gesamtbudgets aus. Durch den vorliegenden Budgetvoranschlag ist eines wieder klar geworden: Die Frauenpolitik in Wien ist für die Stadtregierung weiterhin ein Randthema", so ÖVP Wien Frauensprecherin Gemeinderätin Barbara Feldmann in der heutigen Budgetdebatte.

"Das ist besonders enttäuschend, da gerade in diesem Ressort dringender Budgetbedarf besteht. Woher die allfälligen Mittel für die notwendigen Maßnahmen in diesem Bereich kommen sollen, bleibt daher ein Rätsel. Obwohl sich die Stadt Wien gerne als frauenfreundlichste Stadt darstellt, gibt es kaum konkrete Schritte um die Situation zu verbessern", so Feldmann weiter.

"Für solch wichtige Themen wie Frauen am Arbeitsmarkt, Wiedereingliederung, Alleinerzieherinnen, Alleinerzieherinnenarmut, Altersarmut von Frauen oder Opferschutz und Gewalt braucht es eine Neupositionierung in der Prioritätensetzung bereits bei der Budgetierung. Denn was für eine Gesellschaft sind wir, wo Frauen die Kinder bekommen, erziehen und ausbilden, also in Doppel- und Dreifachbelastung leben und für die nächsten Pensionen sorgen, in einem derartigen Ausmaß von Altersarmut betroffen sind. Was für eine gesellschaftliche Verantwortung haben wir, dass wir zulassen, dass die Alterspension der Frauen um rund 52,5 Prozent niedriger ist als bei den Männern", so Feldmann abschließend.

