Spindelegger: Neues Lehrerdienstrecht und Neuregelungen bei den Sonderpensionen kommen

Entscheidung im Ministerrat setzt parlamentarischen Prozess in Gang – Einigung auf Punktuation zu Luxuspensionen – Hilfe für Katastrophenopfer beschlossen

Wien, 19. November 2013 (ÖVP-PD) "Die Würfel beim Lehrerdienstrecht sind gefallen. Die Regierung hat eine

Entscheidung getroffen, mit der wir einen parlamentarischen Prozess in Gang setzen", sagt ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger beim heutigen Ministerrat. Die Reform des Lehrerdienstrechts ist notwendig, weil sich die Schule in Österreich verändert hat, so Spindelegger. "Wir haben heute eine andere Schule als vor zehn oder zwanzig Jahren. In der Schule von heute wird am Nachmittag unterrichtet oder eine Betreuung

angeboten. Ein zeitgemäßes Lehrerdienstrecht stellt die notwendigen Rahmenbedingungen dafür sicher." ****

"Wir stehen vor der Herausforderung, dass Kinder mehr von den Lehrern brauchen. Sie brauchen Unterstützung, ganz im Sinne von Forderung und Förderung", betont der Vizekanzler, und weiter:

"Darum muss das Dienstrecht angepasst werden, hin zu mehr Lehrverpflichtung." Im Gegenzug bringt die Reform ein höheres Einstiegsgehalt für Lehrerinnen und Lehrer. Im Detail sollen Volksschullehrer anfangs 2.400 Euro bekommen, Lehrer der AHS-Unterstufe 2.600 Euro, bis hin zu 3.000 Euro für Lehrer der AHS-Oberstufe. "Das ist ein deutlich höheres Einstiegsgehalt als in anderen Berufen", unterstreicht Spindelegger. Der Beschluss einer neuen Lehrerausbildung macht auch eine Änderung des Dienstrechts notwendig, denn: "Diejenigen, die heute zu studieren beginnen

sollen wissen, was sie erwartet, wenn sie zu arbeiten beginnen."

Das neue Lehrerdienstrecht soll mit dem Schuljahr 2019/20 in Kraft treten.

Im Ministerrat hat man sich heute weiters beim Thema der sogenannten Luxuspensionen auf eine Punktuation geeinigt. Bis Ende Jänner wird jetzt an einem Gesetzesentwurf gearbeitet, der einen zusätzlichen Beitrag für Sonderpensionsregelungen bringen soll. "Wir wollen hier die herrschende Schieflage geradestellen", so Spindelegger, der betont, dass der Beitrag der Spitzenpensionsbezieher zur Sicherung des Pensionssystems beiträgt.

In Sachen humanitärer Hilfe für die Katastrophenopfer auf den Philippinen hat der Ministerrat Hilfe in Höhe von insgesamt 1,35 Millionen Euro beschlossen. 500.000 Euro kommen jeweils aus dem Auslandskatastrophenfonds und dem Wirtschaftsministerium. Weitere 350.000 Euro stellt das Land Tirol für die Taifun-Opfer bereit. Aus dem Auslandskatastrophenfonds werden ebenfalls 500.000 Euro für syrische Flüchtlinge bereitgestellt. "Angesichts des kommenden Winters wird weitere Hilfe benötigt", betont der Vizekanzler. Damit beläuft sich unsere Hilfe für Syrien auf 6,67 Millionen Euro.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.facebook.com/michael.spindelegger