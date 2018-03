Podgorschek: Keine Zusammenlegung von Finanzmarktaufsicht und Nationalbank

FMA als echt unabhängige Behörde neu organisieren

Wien (OTS) - "Eine Zusammenlegung der Finanzmarktaufsicht mit der Oesterreichischen Nationalbank lehnen wir ab", kommentiert der freiheitliche Budgetsprecher NR Abgeordneter Elmar Podgorschek die Forderung der ÖVP nach einer Zusammenlegung der beiden Institutionen OeNB und FMA. Offenbar sei dies die Rache eines beleidigten schwarzen Landesfürsten für die aus seiner Sicht ungehörige Vorgehensweise der Finanzmarktaufsicht im Fall seiner Landesbank. "Einmal mehr zeigt sich, dass das politische Handeln der Volkspartei in erster Linie parteipolitisch motiviert ist", kritisiert Podgorschek.

Für den Finanzplatz Österreich sei eine unabhängige Finanzmarktaufsicht von großer Bedeutung. "Um ihrem Auftrag gerecht zu werden muss die FMA jedoch endlich als echt unabhängige Behörde neu organisiert werden", fordert Podgorschek. Dabei sei sicherzustellen, dass es keinen parteipolitischen Einfluss in der FMA mehr gebe. Eine Verlängerung der Funktionsperiode der FMA Vorstände mit gleichzeitigem Verbot einer Neubestellung wie beim Rechnungshof könnte ein Schritt in diese Richtung sein; auch der Bestellmodus der Vorstände an sich sei zu überdenken. "Jeder Vorschlag der die Finanzmarktaufsicht als echt unabhängige Behörde stärkt, wird von uns begrüßt", schließt Podgorschek.

