Lunacek: "Gemeinsames europäisches Interesse für faulen Budgetkompromiss geopfert"

Grüne stimmten gegen rückwärtsgewandten EU-Finanzrahmen 2014 - 2020

Straßburg (OTS) - "Die große Mehrheit des Europäischen Parlaments hat sich heute den Forderungen der Mitgliedsstaaten für den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) weitgehend ergeben. Dieser Finanzrahmen ist eine verpasste Chance, den EU-Haushalt zu einem Instrument für nachhaltiges Wachstum und ökologische Erneuerung zu machen. Die Mitgliedsstaaten haben stattdessen rückwärtsgewandte Ausgabenschwerpunkte verteidigt: Noch immer investiert die Union zu viel Geld in die Agrarindustrie und zu wenig in ökologische Landwirtschaft, Bildung und Forschung. In vorauseilendem Gehorsam haben die konservativen und sozialdemokratischen Mehrheitsfraktionen im Europäischen Parlament ihre ehrgeizigen Ziele fallen gelassen und das gemeinsame europäische Interesse weitgehend geopfert", kommentiert Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin der Grünen im Europaparlament, die Zustimmung zum Mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020.

Die Grünen haben gegen diesen Abschluss gestimmt, der erhebliche Kürzungen im EU-Haushalt vornimmt und an der rückwärtsgewandten Schwerpunktsetzung festhält. Auch die Parlamentsforderungen nach einer Revisionsklausel, einer Reform der EU-Eigenmittel und nach voller haushaltspolitischer Flexibilität bleiben weitgehend unerfüllt.

Lunacek: "Mit diesem faulen Kompromiss hat sich die EU für die kommenden sieben Jahre selbst enge Budget-Fesseln angelegt, die die Schulden der EU wachsen lassen. Zwar beklagen die Staats- und RegierungschefInnen sowie meine konservativen und sozialdemokratischen KollegInnen im EU-Parlament gerne die hohe Arbeitslosigkeit und die Wirtschaftskrise. Trotzdem haben sie heute für eine Finanzplanung gestimmt, die es unmöglich macht, wirksame Programme für nachhaltige Erholung der Wirtschaft zu schaffen. Dieser schlechte Finanzrahmen bleibt die Antworten auf die ökonomischen, sozialen und umweltpolitischen Herausforderungen der Krise schuldig. Und die Forderungen des Europaparlaments nach Eigenmitteln, Flexibilität und einer möglichen Anpassung des Haushalts sind im Anhang versteckt. Sie binden niemanden, aber als Alibiargument für die Zustimmung haben sie heute gereicht."

