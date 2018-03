Bundeskanzler Faymann: Ministerrat beschließt neues LehrerInnen-Dienstrecht

Regierungsvorlage zu "Luxuspensionen" bis Ende Jänner

Wien (OTS/SK) - Im Pressefoyer nach dem Ministerrat hat Bundeskanzler Werner Faymann gemeinsam mit dem Vizekanzler den Regierungsbeschluss zum neuen Dienstrecht für Lehrerinnen und Lehrer präsentiert. "Wir haben in 35 Verhandlungsrunden mit den Interessensvertretern versucht, ein gemeinsames Ergebnis zustande zu bringen. Da das nicht möglich war, war es notwendig, im Interesse unserer Schulen und der Ausbildung der Schülerinnen und Schüler eine Entscheidung zu treffen", betonte der Kanzler. Die Regierung habe alles unternommen, um auf den Verhandlungspartner einzugehen. "Wir haben diese Diskussion mit großer Sorgfalt und viele Jahre geführt." ****

Das neue Dienstrecht bedeute für neue Lehrerinnen und Lehrer in Zukunft "mehr Zeit in der Klasse und somit mehr Zeit für die Schülerinnen und Schüler" - bei einem höheren Einstiegsgehalt. In diesem Zusammenhang verwies Bundeskanzler Faymann auch auf den Übergangszeitraum von fünf Jahren beim neuen Dienstrecht. Das bedeutet für bereits in Ausbildung befindliche Lehrkräfte Wahlfreiheit. Während jene Menschen, die erwägen, den Lehrberuf zu ergreifen, ihre Entscheidung unter Berücksichtigung des neuen Dienstrechtes treffen können.

Weiters berichtete der Kanzler, dass in der Regierungssitzung der Beschluss gefasst wurde, bis Ende Jänner eine Regierungsvorlage zum Thema der "Luxuspensionen" auszuarbeiten. Betroffen davon werden Pensionen sein, die deutlich höher sind als ASVG-Pensionen bzw. die Zusatzpensionen zu ASVG-Pensionen sind. "Es ist richtig, der OeNB, dem ORF, den Sozialversicherungsträgern oder bei Altpolitikern die Beträge zu deckeln und einen Sicherungsbeitrag einzuführen", sagte Faymann. Im öffentlichen Dienst sowie bei den ÖBB gebe es bereits einen sogenannten Sicherungsbeitrag. "Der Sicherungsbeitrag ist eine Frage der Fairness." Eine derartige Neuregelung benötige eine Einbeziehung der Oppositionsparteien, da es für eine Änderung in diesem Bereich eine Zweidrittelmehrheit im Parlament braucht.

Zur Diskussion über die Budgetentwicklung machte der Kanzler noch einmal deutlich, dass Österreich im Vollzug des heurigen Jahres besser liege als geplant. Trotz mehrfach revidierter und schlechter gewordener Prognosen unterschreitet die Ausgabenstruktur die gesetzten Ziele beim strukturellen Defizit. Das habe auch der Bericht der EU-Kommission, der vergangenen Freitag veröffentlicht wurde, belegt. "Auch die neue Regierung wird wieder ein Budget vorlegen, das hält und auf das die Österreicherinnen und Österreicher sich verlassen können", so Faymann abschließend. (Schluss) mo/bj

