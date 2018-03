Biogas13 - Weiterentwicklung der kaskadischen Nutzung von Rohstoffen

Wien (OTS) - Ressourcenschonung ist eine der Schlüsselherausforderungen für den Bestand künftiger Lebens- und Wirtschaftsräume. Denkt man dabei vorerst an fossile Energien und seltene Erden (z.B.: Neodym für Dauermagnete in Elektromotoren) so gilt es aber auch bei vielen weiteren Stoffen die Ressourcenschonung im Auge zu behalten. Nährstoffe, und hier im speziellem Phosphor, sind ein solches Thema und dies gleich aus zweierlei Gründen. Einerseits belastet Phosphor in den Abwässern von Kläranlagen, organischen Abfällen etc. unser Trinkwasser im Grundwasser und unseren Flüsse und andererseits handelt es sich bei Phosphor um eine endliche Ressource die aber für jedes Lebewesen unerlässlich ist.

Mittels Biogastechnik können organische Abfälle der Haushalte, Gastronomie, der Lebensmittelindustrie und Nebenprodukte der Landwirtschaft zur nachhaltigen Energieproduktion genutzt werden. Positiver Nebeneffekt: die Nährstoffe verbleiben dabei nahezu gänzlich im Gärprodukt und bildet dieses einen hervorragenden organischen Dünger.

Im Idealfall werden Rohstoffe so vielseitig und oft wie möglich zur Produktion von Wertstoffen genutzt. Man spricht dann von kaskadischer Nutzung der Rohstoffe. Die dabei zwangsweise anfallenden Reststoffe landen zur Energieproduktion in der Biogasanlage und liefern die notwendige Energie für die Wertstoffproduktion. Das anfallende Gärprodukt dient wiederum der Pflanzenproduktion. Somit schließt die kaskadische Nutzung Stoffkreisläufe nach dem Vorbild der Natur - diese schafft Produkte und kennt keine Abfälle.

Der diesjährige Kongress biogas13 widmet sich unter anderem der kaskadischen Nutzung von Rohstoffen. Das Programm finden sie hier:

http://tinyurl.com/pbxcgjh

Kongress biogas13



Datum: 4. - 5.12.2013



Ort:

WIFI St. Pölten

Mariazellerstrasse 97, 3100 St. Pölten



Rückfragen & Kontakt:

ARGE Kompost & Biogas Österreich

Franz Kirchmeyr

Tel.: +43 1 890 1522

kirchmeyr @ kompost-biogas.info

www.kompost-biogas.info