Ein Zuhause für die Weihnachtssehnsucht / Bibel TV im Dezember mit täglichem Advents- und Weihnachtsprogramm

Hamburg (ots) - Bibel TV hat für die Advents- und Weihnachtstage ein besonderes Programmpaket geschnürt. Gefühlvolle Filme, aufwändig produzierte Dokumentationen, hochkarätige Konzerte und gewaltfreie Kindersendungen spiegeln in vielen Facetten das Geheimnis von Weihnachten wider, welches Menschen bewegt wie keine andere Zeit des Jahres. Auf dem christlichen Familiensender sind an jedem Tag der Advents- und Weihnachtszeit wertvolle Programme rund um das Fest der Geburt Jesu zu sehen. Mit dieser Fülle, Qualität und Vielfalt an Information und Unterhaltung findet der Zuschauer auf Bibel TV ein einzigartiges Angebot zum weihnachtlichen Geschehen.

Spielfilme, die das Herz berühren - danach sehnen sich Menschen speziell in der Advents- und Weihnachtszeit. Zu den Highlights zählt der Film "The Heart of Christmas", der auf einer wahren Begebenheit basiert. Die Geschichte handelt von einem kleinen Jungen namens Dax. Mit 13 Monaten stellten Ärzte bei ihm eine besonders schwere Form von Leukämie fest. Eltern und Nachbarn wissen, dass Dax bald sterben muss. Eine ganze Gemeinde macht in diesen schweren Tagen den Traum des todkranken Jungen möglich: Schon vor Wintereinbruch, mitten im Oktober, bereiten sie ihm ein unvergessliches Weihnachtsfest!

Ebenfalls bewegend sind die Filme "Janette Oke: Liebe trotzt dem Sturm" sowie "Stille Nacht - Das Weihnachtswunder". Der Zweiteiler von Bestseller-Autorin Oke handelt von der jungen Ellie, die zu ihrem Bruder Aaron und dessen Kindern fährt, um mit ihnen die Adventszeit zu verbringen. Als Aaron von einer Reise nicht wie geplant zurückkehrt, wird Ellies Glaube auf eine harte Probe gestellt. "Stille Nacht - Das Weihnachtswunder" spielt im Zweiten Weltkrieg:

Ende 1944, mitten in der Ardennenschlacht, gelingt es Elisabeth Vincken, ein Weihnachtsfest mit verfeindeten amerikanischen und deutschen Soldaten zu feiern. Der Film beruht auf den Erinnerungen von Fritz Vincken, die dieser 1964 niederschrieb.

Zum Schmunzeln ist die Komödie "Weihnachtsfest mit Hindernissen":

Musiker Riccardo hat seinem Sohn Junior versprochen, das Weihnachtsfest gemeinsam in Turin zu feiern. Doch ein Konzert in München kommt ihm dazwischen. Der kleine Junior beschließt, mit seinem Großvater heimlich von Turin nach Deutschland zum Vater zu reisen. Junior und sein Opa ahnen auf ihrer hindernisreichen Reise voller Abenteuer nicht, dass Papa Riccardo den umgekehrten Weg antritt, um Weihnachten zusammen mit seinem Sohn zu sein...

Außerdem werden eine Reihe von Jesus-Filmen gezeigt. Dazu gehören die Vierteiler "Jesus und die Geschichte von ...", "Ein Kind mit Namen Jesus" und das Zefirelli-Werk "Jesus von Nazareth".

Im Bereich Dokumentationen ist als Höhepunkt die vierteilige Reihe "Journey to Christmas - Bethlehem auf der Spur" zu nennen,2012 aufwändig produziert. Fünf Kanadier mit unterschiedlichsten kulturellen Wurzeln begeben sich auf Spurensuche im Heiligen Land:

Auf einer Reise von Nazareth über Jerusalem nach Bethlehem erleben sie hautnah, wie sich das Leben zu Zeiten von Maria und Josef angefühlt haben muss. Wie beeinflusst das ihren Glauben und ihre bisherigen Ansichten über Weihnachten? An weiteren adventlichen Dokumentationen sind zu sehen "Vom Dunkel zum Licht" über Advent und Weihnachtsbräuche, "Der Krippenschnitzer vom Mitterberg" über den Schnitzkünstler Georg Lanzinger, "Bethlehem ist überall - Das Evangelium im Erzgebirge" über den Schnitzer und Bildhauer Friedhelm Schelter sowie "Bamberger Krippenfreunde - Passion" zur Herstellung von Passionskrippen.

Im Musikprogramm von Bibel TV ragt das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach heraus mit hochkarätigen Konzertaufzeichnungen aus Leipzig und Israel. Es spielt u.a. das Gewandhausorchester Leipzig unter Leitung von Georg Christian Biller. Zu dem vielfältigen Musikstrauß gehören daneben ein Weihnachtskonzert der Regensburger Domspatzen, mehrere "Christmas Concerts" aus Rotterdam, "Christmas in Vienna", "Stille Nacht" mit Patricia Kelly, die "Münchner Gospel Weihnacht", "Weihnachten mit der Annie Moses Band" sowie adventliche Folgen der beliebten amerikanischen "Homecoming"-Reihe mit Bill und Gloria Gaither.

Und auch die jüngsten Zuschauer dürfen sich freuen: Das Kinderprogramm zeigt den Animationsfilm "Das Weihnachtswunder", in dem fünf Tiere im Stall von Bethlehem die Weihnachtsgeschichte erleben, sowie als deutsche TV-Premiere den ebenfalls animierten Film "Löwe von Judah - Das Lamm, das die Welt rettete". Außerdem im Programm sind kürzere Filme, darunter "Wie Tambi Weihnachten entdeckte", "Weihnachten, Schokolade und mehr", "Zwei Euro für den Weihnachtsmann" sowie die Weihnachtsgeschichte in "Wido Wiedehopf erzählt Geschichten aus der Bibel". Vom 1. bis zum 24. Dezember gibt es einen täglichen "Adventsgeschichtenkalender" und Mitsingen können die Kinder bei Musicals und Weihnachtsliedern mit Reinhard Horn.

Sendetermine (Auswahl): Spielfilme: Weihnachtsfest mit Hindernissen Sonntag, 01.12., 20:15 Uhr Freitag, 20.12., 20:15 Uhr Samstag, 21.12., 15:00 Uhr The Heart of Christmas Freitag, 06.12., 20:15 Uhr Samstag, 07.12., 15:00 Uhr Dienstag, 17.12., 20:15 Uhr 1. Weihnachtstag, 25.12., 22:10 Uhr Janette Oke: Liebe trotzt dem Sturm Teil 1: Sonntag, 22.12., 20:15 Uhr Montag, 23.12., 15:00 Uhr Teil 2: Montag, 23.12., 20:15 Uhr Dienstag, 24.12., 15:00 Uhr Stille Nacht - Das Weihnachtswunder Heiligabend, 24.12., 20:15 Uhr und 0:45 Uhr Jesus und die Geschichte von ... ... Joseph von Nazareth Freitag, 27.12., 20:15 Uhr ... Maria Magdalena Samstag, 28.12., 20:15 Uhr ... Judas Sonntag, 29.12., 20:15 Uhr ... Thomas Montag, 30.12., 20:15 Uhr Ein Kind mit Namen Jesus Teil 1: Donnerstag, 05.12., 20:15 Uhr Teil 2: Donnerstag, 12.12., 20:15 Uhr Teil 3: Donnerstag, 19.12., 20:15 Uhr Teil 4: 2. Weihnachtstag, 26.12., 20:15 Uhr Jesus von Nazareth Teil 1: Samstag, 14.12., 20:15 Uhr Teil 2: Samstag, 14.12., 21:45 Uhr Teil 3: Samstag, 21.12., 20:15 Uhr Teil 4: Samstag, 21.12., 21:45 Uhr Dokumentationen: Journey to Christmas - Bethlehem auf der Spur Ab 05.12. immer donnerstags, 21:15 Uhr Wiederholungen: freitags, 24:00 Uhr samstags, 14:00 Uhr mittwochs, 06:00 Uhr Vom Dunkel zum Licht - Advent und Weihnachstbräuche Dienstag, 03.12., 18:30 Uhr 2. Weihnachtstag, 26.12., 14:00 Uhr Der Krippenschnitzer vom Mitterberg Freitag, 06.12., 15:00 Uhr Montag, 09.12., 23:00 Uhr Mittwoch, 11.12., 09:30 Uhr Bethlehem ist überall - Das Evangelium im Erzgebirge Donnerstag, 05.12., 18:30 Uhr Dienstag, 17.12., 18:30 Uhr Bamberger Krippenfreunde - Passion Donnerstag, 12.12., 18:30 Uhr Musik: Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium (BWV 248) Heiligabend, 24.12., 21:45 Uhr 1. Weihnachtstag, 25.12., 12:00 Uhr Weihnachtskonzert der Regensburger Domspatzen Mittwoch, 11.12., 12:30 Uhr Christmas Concert, Rotterdam Sonntag, 01.12., 10:00 Uhr Dienstag, 03.12., 13:00 Uhr Donnerstag, 05.12., 13:00 Uhr Montag, 09.12., 13:00 Uhr Dienstag, 10.12., 13:00 Uhr Mittwoch, 11.12., 13:00 Uhr Montag, 23.12., 13:35 Uhr Bibel TV Sing Mit! - Weihnachtslieder Donnerstag, 05.12., 18:00 Uhr Donnerstag, 19.12., 18:00 Uhr Homecoming - Joy to the World Mittwoch, 04.12., 20:15 Uhr Mittwoch, 18.12., 20:15 Uhr Homecoming - Christmas - A Time for Joy Mittwoch, 11.12., 20:15 Uhr Stille Nacht - Mit Patricia Kelly Mittwoch, 04.12., 21:15 Uhr Sonntag, 08.12., 12:00 Uhr 2. Weihnachtstag, 12:00 Uhr Münchner Gospel Weihnacht Freitag, 06.12., 21:45 Uhr Mittwoch, 11.12., 21:15 Uhr Samstag, 14.12., 23:20 Uhr Weihnachten mit der Annie Moses Band Mittwoch, 18.12., 21:15 Uhr Samstag, 21.12., 23:15 Uhr Christmas in Vienna Montag, 23.12., 12:00 Uhr 1. Weihnachtstag, 25.12., 16:30 Uhr Heiligabend, 24.12., 12:00 Uhr 1. Weihnachtstag, 25.12., 18:00 Uhr Kinderprogramm: Das Weihnachtswunder Sonntag, 01.12., 18:00 Uhr Sonntag, 08.12., 16:35 Uhr, 22:00 Uhr Freitag, 13.12., 15:00 Uhr, 17:30 Uhr Samstag, 14.12., 13:30 Uhr Heiligabend, 24.12., 19:30 Uhr 1. Weihnachtstag, 25.12., 7:30 Uhr, 14:30 Uhr Löwe von Judah - Das Lamm, das die Welt rettete Freitag, 13.12., 20:15 Uhr Samstag, 14.12., 15:00 Uhr 1. Weihnachtstag, 25.12., 15:00 Uhr 2. Weihnachtstag, 26.12., 08:00 Uhr Wie Tambi Weihnachten entdeckte Mittwoch, 04.12., 07:45 Uhr Sonntag, 15.12., 07:45 Uhr Wido Wiedehopf erzählt die Weihnachtsgeschichte Sonntag, 08.12., 07:00 Uhr Heiligabend, 24.12., 17:00 Uhr 2. Weihnachtstag, 26.12., 07:00 Uhr Weihnachten, Schokolade und mehr Mittwoch, 18.12., 07:45 Uhr Zwei Euro für den Weihnachtsmann Heiligabend, 24.12., 07:45 Uhr, 16:45 Uhr Adventsgeschichtenkalender 01. bis 24.12., täglich 07:30 Uhr Mal mal mit Musik! Reinhards Weihnachts-Musicals Freitag, 06.12., 07:45 Uhr Freitag, 20.12., 07:45 Uhr Samstag, 21.12., 07:45 Uhr Ein Engel fliegt zum Fenster - Weihnachtslieder mit Reinhard Horn Donnerstag, 12.12., 12:30 Uhr

Bibel TV ist über den Satelliten Astra europaweit zu empfangen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sendet Bibel TV außerdem im digitalen Kabel und über IPTV, in Deutschland zusätzlich über DVB-T (digitales Antennenfernsehen). Im Internet ist Bibel TV als Livestream zu empfangen. Bibel TV bringt ein vielfältiges christliches Programm mit Filmen, Diskussionsrunden, Interviews, Reportagen, Kindersendungen und Musik. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland sind zusammen mit 25,5% beteiligt.

