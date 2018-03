Becker: Kultur- und Kreativbranche schafft reales Wirtschaftswachstum

EU-Parlament beschließt Förderprogramm "Kreatives Europa"

Straßburg, 19. November 2013 (ÖVP-PD) Das EU-Parlament hat heute das EU-Förderprogramm "Kreatives Europa" beschlossen.

"Europa muss stärker in die Kultur- und Kreativwirtschaft investieren. Sie bringt ungebrochen weiteres Wachstum, Beschäftigung und Innovation und steigert nachweislich das schöpferische 'Sozialprodukt' der Gesellschaft", so Heinz K. Becker, Kultur- und Bildungssprecher der ÖVP im Europäischen Parlament. Ziel des Programmes ist die Bewahrung der

kulturellen und sprachlichen Vielfalt Europas sowie die

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Kultur- und

Kreativbranche. "In einem von wirtschaftlicher Rezession

gebeutelten Europa konnte der Kreativsektor trotz allem in den letzten Jahren Wachstumsraten aufweisen. Hier gibt es weiteres Potential auszuschöpfen", so Becker. ****

"Kreatives Europa" ist der Zusammenschluss der zwei erfolgreichen Programme "Media" und "Kultur" und kann

tausenden Künstlern und Kulturschaffenden helfen, neue Publikumsschichten, Märkte und internationale Chancen zu erschließen", so Becker. Für Künstler, die grenzüberschreitend arbeiten wollen, und für transnationale Kulturaktivitäten ist zusätzliche finanzielle Unterstützung vorgesehen. Auch Privatfinanzierungen sollen durch Garantien erleichtert

werden. "Europas Wettbewerbsfähigkeit bei Kultur und Film soll ausgebaut werden. Unsere Kreativwirtschaft ist daher

aufgefordert, sich um die konkreten Projektförderungen zu

bewerben und vorhandene Chancen zu nützen", so Becker abschließend.

