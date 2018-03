Wir brauchen kein neues Dienstrecht, wir brauchen Gestaltungsfreiheit für die Schulen

Strolz: "Schaffen wir das Dienstrecht ab. Unabhängige Direktoren sollen die Lehrer anstellen und führen."

Wien (OTS) - Heute beschließt der Ministerrat ein neues Lehrerdienstrecht. Gegen den Willen der Lehrer. Auf direktem Weg in die Vergangenheit. NEOS Klubobmann Matthias Strolz: "Die unendliche Debatte um das Lehrerdienstrecht ist eine vollkommene Themenverfehlung. Wir müssen die Autonomie der Schulen stärken. Schulen brauchen Freiheit und Verantwortung. Definieren wir einen gemeinsamen Kompetenz-Standard mit einer Mittleren Reife mit 15 und geben wir die Wege dahin in die Verantwortung der Schulen."

Direktoren sollen nicht mehr über Parteibuchlogik bestellt werden. Sie sollen als Führungskräfte auf Zeit auf Basis von Hearings vom Schulgemeinschaftsausschuss, dem Schulträger und einer Qualitätsagentur des Bundes berufen werden. "In den letzten Jahren haben sämtliche Länder, die im Bildungsbereich Fortschritte gemacht haben, in die Schulautonomie investiert. Um einzelne Wochenstunden zu streiten bringt die Schulen hingegen keinen Schritt weiter", so Strolz. "Wenn wir die Personalhoheit in die Verantwortung der Schulen geben, dann brauchen wir kein Lehrerdienstrecht mehr." Es brauche lediglich einen Rahmen-Kollektivvertrag, der von einem Direktorenverband mit der Lehrergewerkschaft verhandelt werden soll. Darüber hinaus sollen die Direktoren den notwendigen Spielraum erhalten, um Lehrer einzustellen und zu führen.

"Nur wenn die Personal- und Finanzhoheit bei den Direktoren liegt, kann jede Schule ihr Potential optimal entwickeln. Anstatt sich an einem Modell des Lehrerdienstrechts fest zu beißen, das bereits vor zwölf Jahren veraltet war, sollten wir endlich einen wirklich entscheidenden Schritt nach vorne wagen", so NEOS-Bildungssprecher Strolz.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS Presseteam - presse @ neos.eu

Yannick Gotthardt - 0660 4842431