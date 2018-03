"Impfen über 50 - die eigene Gesundheit aktiv schützen"

Wien (OTS) - Impfen wird häufig als Kinderthema abgetan, doch entstehen bei der Generation 50plus über die Jahre hinweg zunehmend Impflücken. Die Begründung dafür ist, dass viele Menschen davon ausgehen, dass sie, einmal geimpft, für immer geschützt sind. Sie verlassen sich auf einen nachhaltigen Impfschutz, der aber in Wirklichkeit nicht mehr besteht. Gerade bei den über 50-Jährigen sind präventive Maßnahmen wie eben die Durchführung der Impfungen zur Erhaltung der Gesundheit besonders wichtig.

Um ein Bewusstsein für Impfungen als wesentliche primäre Präventionsmaßnahme für Menschen über 50 zu schaffen, fand am 19. November 2013 in der VHS Urania Wien im ersten Wiener Gemeindebezirk die Pressekonferenz "Impfen über 50 - die eigene Gesundheit aktiv schützen" statt. Die Expertenrunde klärte Fakten, gab Hintergrundinformationen zu Epidemiologien und Krankheitsbildern von Pneumokokken- bzw. Influenzainfektionen, beleuchtete die Umstände, die zu erhöhter Infektanfälligkeit bei Menschen über 50 führen und erläuterte die speziell für diese Generation abgestimmten Indikations- und Auffrischungsimpfungen.

Schutzimpfungen als wichtigste Vorsorgemaßnahme

Schutzimpfungen gehören zu den wichtigsten und wirksamsten präventiven Maßnahmen, die in der Medizin zur Verfügung stehen(1). "Impfen stellt nach wie vor die wichtigste prophylaktische Maßnahme zur spezifischen Aktivierung der biologischen Abwehrkräfte und der damit verbundenen Infektabwehr unseres Körpers dar", erklärt Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres, der Präsident der Ärztekammer für Wien, die große Bedeutung von ausreichendem Impfschutz auf den allgemeinen Gesundheitszustand des Menschen. Impfungen schützen aber nicht nur den Einzelnen, sondern auch die Gemeinschaft. Diesen volksgesundheitlichen Aspekt von Impfungen erläutert Szekeres wie folgt: "Neben dem Schutz des Einzelnen existiert auch der Schutz der Umgebung. Unser Ziel muss es daher sein, eine hohe Durchimpfungsrate in Österreich zu erreichen. Damit gewährleisten wir einerseits den individuellen Schutz jedes Einzelnen und verhindern Epidemien (Herdenschutz), andererseits steigern wir auch die Anzahl an geretteten Lebensjahren sowie an gewonnenen Arbeitstagen". Die regelmäßige Überprüfung des Impfstatus durch Arzt und Impfpass verhindert Impflücken und schützt als gesundheitsfördernde Maßnahme vor gefährlichen Infektionskrankheiten und dadurch bedingte, häufig auftretende Komplikationen. Ferner betont der Präsident der Ärztekammer für Wien die Bedeutung, die Ärzten im Hinblick auf die Bereitstellung von Information zukommt. "Wichtig ist, dass die Patienten von den Ärzten gut beraten und aufgeklärt werden, da gerade beim Thema Impfen Fehlinformationen weit verbreitet sind und oft große Verunsicherung vorherrscht. Hier reicht es nicht, nur an die Eigenverantwortung des Einzelnen zu appellieren, es ist auch Aufgabe des Arztes, regelmäßig seine Patienten zum Impfstatus zu befragen bzw. von sich aus entsprechende Aufzeichnungen zu führen."

Relevante Impfungen für Menschen über 50

Speziell für die Altersgruppe der über 50-Jährigen stehen abgestimmte Indikations- und Auffrischungsimpfungen zur Verfügung. Der Österreichische Impfplan empfiehlt für die Generation 50 plus folgende Impfungen:

Tetanus (TET)

Diphtherie (dip)

Polio (IPV für Injizierbares Polio Virus)

Pertussis (PEA für pertussis azelluär)

FSME (zumind. in Endemiegebieten in Österreich und Deutschland) Herpes Zoster

Influenza (FLU) und Pneumokokken (PNC)

Warum sind ältere Menschen eher gefährdet?

Trotz einer zunehmend gesunden und vitalen Lebensweise vieler über 50-Jähriger gewinnen die präventiven Maßnahmen zur Erhaltung der Gesundheit in dieser Lebensphase deutlich an Relevanz. "Impfungen für ältere Menschen sind aus ärztlicher Sicht besonders wichtig. So verursachen Infektionskrankheiten vor allem bei Menschen mit bestehenden Grundkrankheiten im Vergleich zu jungen Personen erheblich häufiger schwere Komplikationen, andererseits haben Senioren eine besondere Verantwortung, da sie bei nicht mehr ausreichendem Impfschutz noch ungeschützte Personen, beispielsweise ungeimpfte Säuglinge, anstecken können", erläutert Dr. Rudolf Schmitzberger, Impfreferent der niedergelassenen Ärzte der Ärztekammer für Wien. "Mit zunehmendem Alter verändert sich auch das Immunsystem und über dem 50. Lebensjahr steigt die Infektanfälligkeit deutlich an. Das führt nicht nur zu vermehrten Infekten, sondern auch zu zum Teil schweren, bedrohlichen Verlaufsformen. Influenza und Pneumonie werden zu zunehmend gefährlichen Erkrankungen", so Prim. Univ.-Prof. Dr. Popp vom Geriatriezentrum am Wienerwald, über die Bedeutung der Prophylaxe durch Schutzimpfungen ab 50.

Pneumokokken

Pneumokokken besiedeln die Schleimhaut des Naso- und Oropharynx (Nasen- und Rachenraum) und lösen von dort ausgehend endogene Infektionen aus. Unterschieden werden über 90 Serotypen. Laut Schätzungen der WHO verursachen Pneumokokken- Infektionen weltweit pro Jahr rund 2 Millionen Todesfälle(2). Das Risiko für eine invasive Pneumokokken-Infektion steigt bereits ab einem Alter von 50 Jahren an(3). "Bei älteren Menschen verursachen Pneumokokken-Infektionen schwerwiegende Atemwegserkrankungen. Die Besiedlung des Nasenrachenraums erfolgt vor allem durch den direkten Kontakt mit Kindern und durch Kontakt mit Personen mit Kindern", schildert Schmitzberger. "Gute Gründe für die Impfung gegen Pneumokokken sind die Reduktion der Pneumokokken-Erkrankungen und die Reduktion von Todesfällen, die Wirksamkeit auch gegen Penicillin-resistente Stämme und die Kosteneinsparung", erläutert Popp weiter.

Der Österreichische Impfplan empfiehlt Erwachsenen ab dem 51. Lebensjahr die Impfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen. Die Impfung soll für Personen ohne vorangegangene Pneumokokken Impfung zuerst mit dem 13-valenten konjugierten Impfstoff und nach einem Jahr mit dem 23-valenten Polysaccharidimpfstoff durchgeführt werden. Für Erwachsene, die bereits mit dem 23-valenten Polysaccharidimpfstoff angeimpft sind, wird nach 2 Jahren eine Impfung mit dem 13-valenten konjugierten Impfstoff empfohlen.

Als Zielgruppe für die Pneumokokken-Schutzimpfung gelten, neben allen Personen ab 50 Jahren, alle immunkompetenten Erwachsenen, die ein erhöhtes Risiko aufgrund einer chronischen Erkrankung haben (z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenkrankheiten, Diabetes mellitus, Alkoholismus, Leberzirrhose oder Liquorrhoe) sowie alle immungeschwächten Personen (z.B. eingeschränkte oder fehlende Milzfunktion, lymphatische Erkrankungen, chronisches Nierenversagen, immunsuppressive Therapie und HIV-positive Personen).

Influenza

Die Influenza gilt als potenziell folgenschwere Infektionserkrankung. Laut einer Studie der MedUni Wien(4) verursacht die Influenza in Österreich jährlich rund 1.300 Sterbefälle. "Influenzaerkrankungen werden vorwiegend durch Influenza A Viren und seltener durch Influenza B Viren bedingt. Jährlich sterben in Europa viele Tausende Personen, vor allem Personen über 65 Jahren, an der Influenza und deren Folgen. Zu den Komplikationen zählen bakterielle Superinfektionen, Dekompensationserscheinungen einer chronischen Erkrankung, Meningitis, Enzephalitis, Myositis oder Myokarditis. Der Impfschutz gegen Influenza A und B liegt bei über 90 %, wenn der Impfstoff jährlich an die zu erwartenden antigenen Eigenschaften der Viren angepasst und verabreicht wird", so Popp. Für Personen über 50 Jahren, chronisch Kranke sowie Personen in Gesundheitsberufen ist die Influenzaschutzimpfung laut Österreichischem Impfplan 2013 dringend empfohlen.

"Speziell für Senioren gibt es Impfstoffe mit wirkstoffverstärkenden Adjuvanzien. Weiters wird versucht, mit neuer Virosomentechnologie und neuer intradermaler Injektion (Injizierung direkt in die Haut, Anm.) die Immunantwort zu verbessern", verdeutlicht Schmitzberger die Vorteile von Impfstoffen, die speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmt sind.

Mit einer Durchimpfungsrate von unter 10 % liegen die Österreicher laut der Studie der MedUni Wien im weltweiten Vergleich bei der Influenza-Prävention durch die Schutzimpfung weit hinten. Die wahrscheinlichste Begründung für die schlechte Impfakzeptanz liegt in der häufigen Verwechslung von grippalem Infekt mit der echten Influenza. Hier gilt es von Seiten der Ärzteschaft aufzuklären. "Es ist eine ärztliche Verpflichtung, für einen ausreichenden Impfschutz unserer Patienten zu sorgen", bekräftigt Szekeres.

"Es lassen sich durch diese zwei wichtigen Impfungen gegen Influenza und Pneumokokken nicht alle banalen Infekte vermeiden, die Gefährlichkeit speziell dieser Erkrankungen ist jedoch deutlich reduzierbar", so Popp abschließend.

