FPÖ-Anträge zu Mahü, Steinhof, U 4-Auhof, 13A, Copa Cagrana, Schleifmühlbrücke und U 2-Parkplätzen

Rot-Grüne Jahresbaustellen teilweise fertigstellen

Wien (OTS) - "Die Verkehrspolitik von SPÖ und Grünen ist ein Torso, nichts hat Hand und Fuß, der Kopf fehlt auch", sagen der Wiener FPÖ-Klubobmann Mag. Johann Gudenus und FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik, die heute bei der Budgetdebatte zu diesem Thema acht Anträge zu den größten Baustellen in unserer Stadt, die sich in Geiselhaft ideologischer Eiferer befindet, stellen. Die Initiativen der Freiheitlichen in Kürze:

1.Die FPÖ fordert eine rasche Volksbefragung zum 50 Mio. Euro-Debakel Mariahilfer Straße mit drei Varianten (Urzustand wieder herstellen, Kern-FUZO mit Querungen, FUZO/Begegnungszonen-Mix).

2.Die FPÖ will den Stopp des riesigen Bauprojektes am Steinhof mit 160 "Einheiten" - sprich 220 Luxuswohnungen - und die Aufnahme des Jugendstil-Juwels von Otto-Wagner in die UNESCO-Welterbeliste.

3.Die FPÖ steht für die Verlängerung der U 4 nach Auhof samt Bau einer großzügigen Park & Ride-Anlage, um die tägliche Staufalle Westeinfahrt und Hütteldorf vom Verkehr zu entlasten.

4. Die FPÖ spricht sich für den Bau einer neuen Mülltrennungsanlage aber gegen den Standort Auhof aus, um die wichtige U 4-Verlängerung dorthin samt Parkhaus zu ermöglichen.

5. Die FPÖ fordert eine rasche Einigung bezüglich der Pachtrechte auf der Copa Cagrana und die umgehende Sanierung des Schandflecks.

6. Die FPÖ setzt sich für die Errichtung von Parkplätzen bei den U 2-Stationen "Hausfeldstraße", "Aspern Nord" und "Seestadt" ein, um den Einpendlern aus NÖ das Umsteigen auf die Öffis zu ermöglichen.

7.Die FPÖ ist gegen die neue 13A-Trasse im 6. Bezirk und für die Einbindung der betroffenen Anrainer in die Streckenplanungen.

8.Die FPÖ lehnt die von der SPÖ-Mariahilf geplante Sperre der Schleifmühlbrücke vehement ab.

"Die Bearbeitung zahlreicher anderer Baustellen der rot-grünen Verkehrspolitik geht sich aus Zeitgründen nicht aus, weil das Zelten im Sitzungssaal untersagt ist", so Gudenus und Mahdalik. (Schluss)otni

