Entwicklungsimpulse für Führungskräfte - Der Hernstein Leistungskatalog 2014

Wien (OTS) - Das Hernstein Programm hält auch 2014 eine Vielzahl an praxisorientierten Angeboten für Führungskräfte aller Ebenen bereit. Das Leistungsangebot umfasst offene Programme als Entwicklungsimpulse für Führungskräfte genauso wie maßgeschneiderte Inhouse-Angebote im Rahmen der strategischen Führungskräfteentwicklung. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung praxistauglicher Lösungsansätze mit nachhaltiger Wirkung. Der Transfer in die Praxis wird direkt ermöglicht, "know how" wird zu "how to do".

"Top-ManagerInnen sind für das langfristige Überleben der Unternehmen verantwortlich. Ihre Aufgabe ist es, rechtzeitig strategische Veränderungen zu initiieren und gemeinsam mit ihren Mitarbeitern Lösungen zu entwickeln und anzuwenden. Dazu braucht es nicht nur fachliche Managementfähigkeiten, sondern auch eine geschärfte Wahrnehmung für die eigenen Ressourcen und jene der MitarbeiterInnen", so Eva-Maria Ayberk, Leiterin des Hernstein Instituts für Management und Leadership.

Gesundheit im Fokus

Seit 1. 1. 2013 sind alle österreichischen Unternehmen per Gesetz verpflichtet, die psychische Belastung der MitarbeiterInnen zu evaluieren und entsprechende Maßnahmen zu setzen. Passend dazu wurden drei neue Trainings zum Thema Management und Gesundheit konzipiert. Die Teilnehmer setzen sich mit dem Führungsinstrument "Gesundheitsbewusstsein" auseinander, lernen gesundheitlich relevante Warnsignale bei sich und den anderen richtig zu deuten und erarbeiten konkrete Maßnahmen zur Verhaltensanpassung und zur strukturellen Ressourcenoptimierung im Team.

Neue Seminare im Bereich Gruppendynamik

Die Hernstein Trainings Gruppendynamik geben Einblick in praktische Erkenntnisse von Gruppenprozessen. Neben den bewährten 5-tägigen Gruppendynamik Trainings bietet wir zusätzlich ein 3-tägiges Training - Gruppendynamik kompakt - an, dass dabei hilft, Zusammenhänge von Gruppenprozessen zu verstehen und die subjektive Wahrnehmung von Dynamiken in Gruppen zu schärfen.

Neue Seminare im Bereich Leadership & Management

Wie man Teams, die an ihre Leistungsgrenzen stoßen, erfolgreich führt und wie man in Drucksituationen dennoch die Motivation der Mitarbeiter aufrechterhält, wird im Hernstein Training "MitarbeiterInnen fördern, fordern und motivieren" bearbeitet.

Führung ist oftmals kein explizit gelerntes Handwerk. Mit der Erfahrung kommen Routine und Sicherheit. In "Wirksam Führen und Entscheiden" steht das gewachsene Rollen- und Professionsverständnis auf dem Prüfstand, die oftmals unbewussten Grundannahmen werden reflektiert und weiterentwickelt.

Führungskräfte handeln unter bestimmten Rahmenbedingungen - ihr Spiel wird von einem größeren Spiel beeinflusst. Oft sind es die Widersprüche der nächsthöheren Ebene, die das Handeln bestimmen. "Widersprüche im Führungsalltag nutzen" zeigt auf, wie man sich in diesem Spiel zurecht findet und sinnvoll damit umgeht.

Gespräche im Arbeitsalltag können lange dauern und intensiv sein, und doch ist nicht immer klar, ob das Gesprächsziel erreicht wurde. "Zirkeltraining Gesprächsführung" zeigt auf, wie es geling, viel Zeit zu sparen und in kurzer Zeit Verbindlichkeit herzustellen. Führungskräfte können durch ihre Sprache kraftvoll wirken oder Signale der Unsicherheit transportieren. Auch die kommunikative Kraft von Körpersprache ist ein fixer Bestandteil ihrer Kommunikation. In "Authentisch kommunizieren" wird daran gearbeitet, das "Was" mit dem "Wie" stimmig zu vereinen, um als glaubwürdiger und kompetenter Gesprächspartner wahrgenommen zu werden.

Maßgeschneiderte Management-Programme

Im offenen Bereich findet sich ein breites Trainingsangebot zu den Themen Management, Kommunikation, Persönlichkeit, Gruppendynamik und dem neu konzeptionierten Gesundheitstrainings. Ergänzt wird das Angebot durch Potenzial-Einschätzungen und den Entwicklungsprogrammen für High Potentials, das Mittlere Management und General Manager. Mit den maßgeschneiderten Inhouse Programmen überstützt das Hernstein Institut Unternehmen und Organisationen dabei, ihre Management- und Leadership-Qualitäten nachhaltig zu steigern. Durch strategische Führungskräfteentwicklung kann die Performance gesteigert, Zukunftspotentiale mobilisiert und Umsetzungsimpulse generiert werden.

Der Hernstein Katalog 2014 ist ab sofort verfügbar. Er kann telefonisch unter 01/514 50-5600, per Mail unter hernstein @ hernstein.at bestellt werden und steht auf der Website

http://www.ots.at/redirect/hernstein1 zum Download oder zum online

Lesen bereit.

