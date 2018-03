BZÖ-Widmann zu Lenzing: Österreich braucht starke KMUs statt EU-geförderter Zockerkonzerne

Lenzing ist die Fratze des von der EU geförderten Turbokapitalismus

Linz (OTS) - "Der geplante Jobabbau von 700 Mitarbeitern beim Faserhersteller Lenzing in Oberösterreich stellt die Fratze des von der EU geförderten Turbokapitalismuses einiger Großkonzerne dar. Österreich braucht stattdessen ein KMU - Entlastungs- und Förderpaket, wie vom BZÖ mehrfach vorgeschlagen. Damit kann man nicht nur das Risiko von Massenentlassungen vermindern, sondern auch eine bessere Jobverteilung übers Land sicherstellen. Gewinne würden wieder investiert und nicht bis zu 25 % als Dividende oder hohe Vorstandsgagen ausgeschüttet ", fordert BZÖ - Bündnissprecher Mag. Rainer Widmann die Bundesregierung auf, aus dem wirtschaftspolitischen Winterschlaf aufzuwachen.

"Trotz Rekordgewinnen in den letzten Jahren und einem Gewinn von 87 Mio. Euro in den ersten drei Quartalen will das Management 700 Leute samt Familien vor Weihnachten auf die Strasse stellen. Schon einmal hat Oberösterreich kräftig draufgezahlt, als die EU die Ansiedlung eines Lenzigfaserbetriebes in Heiligenkreuz/Burgenland kräftig subventionierte. Jetzt bluten der Wirtschaftsstandort und vor allem die Betroffenen ein zweites Mal!", so Widmann.

"Wo sind jetzt die Regierungsjubler von SPÖ und ÖVP mit Hilfskonzepten? Sonst lassen sie sich ja gerne mit den Bossen der Großkonzerne abbilden. Wo ist eine steuerliche, verwaltungs- und unternehmensrechtliche Vereinfachung für kleine und mittlere Betriebe, obwohl Österreich hier abgeschlagen im internationalen Vergleich liegt? ", fragt Widmann die pragmatisierte rot/schwarze Stillstandsregierung.

