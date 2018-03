Lehrerdienstrecht - Stronach/Nachbaur: Kein großer Wurf gelungen

Mit einer Anhebung der Unterrichtsstunden ist es nicht getan

Wien (OTS) - "Mit diesem Lehrerdienstrecht ist der Regierung kein großer Wurf gelungen, denn es wird kaum zu einer Verbesserung des Bildungsstandards beitragen. Eine Erhöhung der Unterrichtsstunden ist hier noch keine Garantie dafür. Genauso wenig ist diesem Ziel zuträglich, dass ein Master künftig nicht für alle Lehrer zwingend sein soll", erklärte Klubobfrau Kathrin Nachbaur in einer Pressekonferenz zum heutigen Beschluss des Lehrerdienstrechts durch die noch amtierende Regierung.

Nachbaur berichtete von Lehrern in ihrem Bekanntenkreis, "die ohnehin mehr als die gesetzlich vorgeschriebene Stundenanzahl arbeiten und generell sehr engagiert bei der Sache sind." In diesem Sinne sei eine Anhebung des Einstiegsgehaltes für zukünftige Junglehrer ebenso fair, wie ein Abflachen der Gehaltskurve im Laufe des Arbeitslebens. Zur Anhebung der Unterrichtsstunden meinte Nachbaur: "Man muss sich den gesellschaftlichen Veränderungen und Gegebenheiten anpassen!"

Aufzupassen sei, dass das vorliegende Paket klar in Richtung Gesamtschule gehe. "Ich habe in Kanada gesehen, wie die gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen zu einer Zweiklassengesellschaft geführt hat. Selbst weniger begüterte Eltern sparen alles zusammen, damit sie ihre Kinder auf eine Privatschule schicken können. Wir müssen dafür sorgen, dass dies in Österreich nicht passiert und die öffentlichen Schulen die Bildungsstandards erfüllen", mahnte die Team Stronach Klubobfrau und forderte mehr Autonomie für die Schulen, verstärkte Mitspracherechte für die Eltern auch bei der Wahl der Schuldirektoren, die sich nach Nachbaurs Wunsch wiederum ihr Lehrpersonal selbst aussuchen können.

