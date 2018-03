FPÖ- Ragger: SPÖ prasst, ÖVP und Grüne passen und schauen zu!

Linkskoalition legt Budget ohne Impulse für Arbeitsmarkt vor

Klagenfurt (OTS) - "Die rot-grün-schwarze Koalition beschloss heute ein Budget, dass die Verwaltung aufbläht, die Investitionen reduziert und keinen Impuls für den schwierigen Kärntner Arbeitsmarkt bringt". So beschreibt der Obmann der Kärntner Freiheitlichen LR Mag. Christian Ragger den Haushaltsplan 2014.

Die Koalition könne sich bei der Vorgängerregierung bedanken. Denn dank der von ihr angelegten Rücklagen von 136 Millionen Euro und dank höherer Einnahmen vom Bund kann der nächstjährige Abgang von 165 Millionen Euro abgedeckt werden.

Der Haushaktsplan sei auch ein Beleg für den druch das Wahlergebnis bei weitem nicht gerechtfertigten Machtanspruch der Sozialisten. "Die SP-Referenten LH Kaiser, LhStv. Prettner und LhStv. Schaunig verwalten mehr als 90 % des Budgets. Sie haben für ihre Bereiche alle samt Erhöhungen gegenüber 2013 genehmigt, während die anderen Referenten Kürzungen hinnehmen", so Ragger. "Die SPÖ prasst, ihre Partner Grüne und VP passen und schauen tatenlos zu", so Ragger. Es zeige sich immer mehr, dass ÖVP und Grüne von der SPÖ bei Ressortverteilung über den Tisch gezogen wurden. "Mein Minibudget von nicht ganz 0,2 Prozent des Gesamthaushaltes wurde eingefroren, obwohl vor allem im Tierschutz dringend zusätzliche Mittel nötig wären", kritisiert LR Ragger.

"Bei sich selbst sparen die SP-Referenten nicht, dafür kündigen sie in ihrer Budgetvorschau einen sozialen Kahlschlag an. Alle direkten Sozialleistungen, wie z.B. der Heizkosten- oder der Familien-zuschuss sollten abgeschafft und durch Sachleistungen ersetzt werden. Unterm Strich bedeutet das, dass den sozial bedürftigen Kärntnern Geld weggenommen wird", nennt Ragger ein Detail aus der Budgetvorausschau von LhStv. Schaunig.

Der Teuerungsausgleich und das Jugendstartgeld wurden bereits gestrichen, als nächstes sind das Babygeld, der Familienzuschuss und der Heizkostenzuschuss dran. "Wie das funktioniert haben Rot und Grün in Wien vorexerziert: Kein Heizzuschuss, stattdessen eine Beratung über Energiesparen, die den Betroffenen nicht hilft, weil sie kein Geld für neue Geräte haben", so Ragger.

Die rot-grüne Handschrift am Budget 2014 sei unübersehbar. Ein Gutteil jener drei Millionen, die mit der Streichung des Teuerungsausgleiches "frei" werden, werde zusätzlich in der Flüchtlingshilfe aufgewendet. 2,5 Millionen mehr als bisher seien hier vorgesehen.

Getrickst werde auch bei den Landestankstellen. Im Budget werde der Eindruck erweckt, als ob mit deren Schließung eine Einsparung erzielt würde. "Die Wahrheit ist, dass dies dem Budget keinen einzigen Euro bringt. 12 Millionen Euro werden nicht mehr für Ankauf von Diesel aufgewendet, gleichzeitig sinken auch die Einnahmen um diesen Betrag", erklärt Ragger. Denn zuletzt agierten die Landestankstellen kostendeckend, jene in Kötschach, Feistritz und Feldkirchen sogar mit Gewinn. Tausende Kärntner Pendler verlieren jetzt die Möglichkeit, sich zumindest 5 Euro bei jeder Tankfüllung Diesel zu ersparen. Allen Kärntnern droht in Zukunft ein höheres Preisniveau, da die Landestankstellen als Preisbrecher wegfallen.

