WKÖ-Klacska fordert vorausschauende Planung und Transparenz bei Fahrverboten

Neuerlich überfallsartig erlassenes Fahrverbot in Tirol - Vielzahl an Erlässen schafft Unübersichtlichkeit

Wien (OTS/PWK807) - Fahrverbote zu erlassen, ohne die betroffenen Wirtschaftskreise ausreichend einzubinden - das sorgt für massiven Unmut bei den wichtigsten Stakeholdern. "Wenig transparente Entscheidungskriterien lassen Verbote von Wirtschaftsverkehren einseitig motiviert erscheinen, kritisiert Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der WKÖ, das vom Verkehrsministerium geplante Fahrverbot auf der A12 Inntalautobahn, das besonders die lokale Wirtschaft hart trifft. Demnach dürfen ab 15. Dezember 2013 bestimmte Lkw die Anschlussstelle Kufstein Süd an Samstagen zu bestimmten Uhrzeiten nicht mehr befahren. Jedoch ist nur jedes 13. Fahrzeug, das an dieser Stelle die Autobahn passiert, ein Lkw, stellt Klacska die Sinnhaftigkeit dieses Verbotes in Frage. Obwohl sich die Anzahl der Pkw-Fahrten nach den Wintermonaten halbiert, gilt das Lkw-Fahrverbot auch an sämtlichen Samstagen von 09.00 bis 12.00 Uhr bis Ende April.

Der WKÖ-Branchensprecher fordert eine vorausschauende Planung und rechtzeitige, flächendeckende Bekanntmachung von Fahrverboten im hochrangigen Straßennetz: "Unternehmen können kaum mehr einen Überblick über die vielen geltenden Fahrverbote bewahren. Das neue Tiroler Fahrverbot reiht sich in die von Verkehrsministerium überfallsartig erlassenen Fahrverbote auf der A12 Inntalautobahn, die entweder aus Gründen der Kurzfristigkeit gar nur im Radio angekündigt wurden, nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurden oder - wie im vorliegenden Fall - per Erlass nur den Verkehrsbehörden und zuständigen Dienststellen mitgeteilt werden."

Fleckerlteppich an Fahrverboten

Um über sämtliche Fahrverbote und Ausnahmebestimmungen Bescheid zu wissen, müssen Unternehmer einerseits die für den überregionalen Verkehr relevanten Fahrverbote des Verkehrsministeriums studieren (wie das generelle Nachtfahrverbot, das Wochenendfahrverbot und den jährlichen Fahrverbotskalender). Dazu kommen noch Verbote der Landeshauptleute zur Luftreinhaltung, dazu gehört etwa in Tirol das Fahrverbot für ältere Lkw sowie das Tiroler Nachtfahrverbot auf der A12 Inntalautobahn gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft. Das Sektorale Fahrverbot wurde mangels EU-Konformität aufgehoben. Ergänzend müssen noch die zahlreichen Fahrverbote der Bezirkshauptleute berücksichtigt werden, die insbesondere Mautausweichverkehre entlang der Autobahn verhindern sollen, kritisiert Klacska den Fleckerlteppich an Fahrverboten in Österreich.

Erhebliche Mehrkosten und Umweltbelastung durch Umwegverkehre

Indem in Österreich Fahrverbote unkoordiniert erlassen werden, entstehen zusätzliche Umwegverkehre, die volkswirtschaftliche Kosten in der Höhe von 215 bis 285 Mio. Euro pro Jahr verursachen, hat eine Studie der WU belegt. Pro Lkw entstehen bei 1.500 bis 2.000 Mehrkilometern Mehrkosten von 1.800 bis 2.400 Euro pro Fahrzeug pro Jahr. Fahrverbote verursachen einen zusätzlichen CO2-Ausstoß von 375.000 bis 500.000 Tonnen pro Jahr nur auf Basis österreichischer Unternehmen. (PM)

