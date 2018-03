25 Jahre LICHT FÜR DIE WELT: 500.000 Mal Augenlicht gerettet

502.212 Operationen am Grauen Star finanziert, 247.430 be- hinderte Kinder betreut, insgesamt 7,5 Mio. Menschen in Armuts- gebieten geholfen, u.a. den Taifun-Opfern auf den Philippinen.

Wien (OTS) - "Wir haben in den vergangenen 25 Jahren fast so vielen Frauen, Männern und Kindern geholfen wie Menschen in Österreich leben", fasst Rupert Roniger, Geschäftsführer von LICHT FÜR DIE WELT, die geleistete Arbeit zusammen. "Durch unsere Projekte konnten wir mitwirken, dass weltweit die Anzahl der blinden Menschen aufgrund von Grauem Star in den vergangenen 20 Jahren um 15 Prozent zurückgegangen ist."

Neben der konkreten Hilfe für blinde und anders behinderte Menschen kümmert sich die Organisation auch um die Durchsetzung der Rechte für behinderte Menschen: "Vor 25 Jahren spielten Menschen mit Behinderungen in den Entwicklungsprogrammen noch keine Rolle. Heute sind wir auf einem guten Weg, dass die Programme von Österreich, der EU und z.B. der Weltbank inklusiv gestaltet werden müssen", freut sich LICHT FÜR DIE WELT-Geschäftsführer Rupert Roniger und weist darauf hin, dass auch die humanitäre Hilfe in Krisensituationen behinderte Menschen berücksichtigen müsse: "Menschen mit Behinderungen sind besonders hart von Katastrophen betroffen. Viele sind nicht mobil, können schwer oder gar nicht flüchten und haben nach der Katastrophe oft keinen Zugang zu Hilfslieferungen. Deshalb hat LICHT FÜR DIE WELT für die Opfer des Taifun Haiyan auf den Philippinen eine Hilfsaktion gestartet. Wir bringen gemeinsam mit CBM International Hilfe zu behinderten Menschen. Konkret werden diese Woche 3.000 Personen mit Schwerpunkt Menschen mit Behinderungen mit Lebensmitteln versorgt."

Keine Erblindungen mehr durch Trachom

Dr. Irene Ruhswurm, Augenärztin aus Wien und Mitglied von LICHT FÜR DIE WELT weiß: "Es ist noch viel zu tun: Rund 80 Prozent aller Erblindungen sind vermeid- oder behandelbar. Doch der Großteil aller blinden und behinderten Menschen lebt in entlegenen Gegenden in Afrika, Asien und Lateinamerika, ohne Zugang zu medizinischer Versorgung oder Rehabilitation."

Dr. Amir Bedri, äthiopischer Augenarzt von LICHT FÜR DIE WELT, erklärt: "Das Ziel von LICHT FÜR DIE WELT für die nächsten 10 Jahre ist, dass in Äthiopien kein Mensch mehr an Trachom, einer sehr schmerzhaften Augenerkrankung, erblinden muss. Wir konzentrieren uns dabei vor allem auf zwei Regionen, in denen wir die Bevölkerung über Gesichtshygiene aufklären, gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden Antibiotika verteilen und Patienten mit fortgeschrittenem Trachom operieren." Trachom ist nach dem Grauen Star die zweithäufigste Blindheitsursache in Äthiopien. Wird diese Krankheit, an der vor allem Frauen und Kinder leiden, nicht behandelt, drehen sich die Augenlider nach innen und die Wimpern zerkratzen die Hornhaut irreversibel.

Bildung für 10.000 Kinder mit Behinderungen

LICHT FÜR DIE WELT arbeitet auch intensiv daran, dass behinderte Menschen in Entwicklungsländern Lebenschancen und ein Recht auf Teilhabe in der Gesellschaft haben. Weltweit leben 1 Milliarde Menschen mit Behinderungen, 85 Prozent von ihnen in Entwicklungsländern. Weniger als fünf Prozent der Kinder mit Behinderung haben je die Chance eine Schule zu besuchen. "Doch alle Kinder dieser Welt haben Talente und Fähigkeiten, egal ob sie laufen können, im Rollstuhl sitzen oder eine andere Behinderung haben", ist sich Dorothea Brozek, Vorstandsmitglied von LICHT FÜR DIE WELT, sicher: "Wir rasten uns nicht auf unseren Erfolgen aus, sondern haben uns große Ziele auch für die nächsten Jahre gesteckt: 10.000 Kinder mit Behinderungen sollen in den nächsten 5 Jahren mithilfe von LICHT FÜR DIE WELT in Ländern wie Äthiopien, Südsudan und Bolivien in die Schule gehen und gemeinsam mit ihren gleichaltrigen Freundinnen und Freunden rechnen und schreiben lernen."

Yetnebersh Nigussie, langjährige Projektpartnerin von LICHT FÜR DIE WELT in Äthiopien, hatte Glück. "Meine Behinderung war meine große Chance", ist Yetnebersh, die im Alter von fünf Jahren in Folge einer Gehirnhautentzündung erblindet ist, heute überzeugt. "Wenn ich nicht blind wäre, hätte mich meine Mutter vermutlich nie in die Schule geschickt. Ich hätte schon sieben Kinder und müsste betteln, um ein bisschen Geld zu verdienen." Yetnebersh ist jahrelang Klassenbeste und studiert später Jus und Soziale Arbeit. Sie gründet eine Schule in der Hauptstadt Addis Abeba und leitet das "Ethiopian Center for Disability and Development" (ECDD), das sich in Zusammenarbeit mit LICHT FÜR DIE WELT für die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen einsetzt und somit ihre Lebensbedingungen wesentlich verbessert.

