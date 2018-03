Kinderfreunde verändern die Welt

Kinder erobern zum Kinderrechte-Tag öffentlichen Raum zurück

Wien (OTS) - Unzählige Passant/innen konnten ihren Augen nicht trauen: Dort, wo sonst das Grau in Grau und der herbstliche Alltag regieren, eroberten heute hunderte Kinder in ganz Österreich öffentliche Plätze für sich zurück. Die größte Aktion fand am Wiener Schwedenplatz statt, knapp 60 Kinder rollten Wiese aus, stellten Liegestühle auf, spielten, tollten und machten den Schwedenplatz zumindest für einen Vormittag zu einem bunten Ort für Kinder. (Pressefotos der Aktionen auf Anfrage unter daniel.bohmann @ kinderfreunde.at verfügbar.)

Ähnliche Aktionen in der Steiermark, Oberösterreich, dem Burgenland und an vielen unterschiedlichen Orten, die auch in den nächsten Tagen folgen, dienen als Startschuss zur neuen Kampagne der Kinderfreunde mit dem Titel "Verändern wir die Welt". Christian Oxonitsch, Bundesvorsitzender der Kinderfreunde erklärt den Gedanken hinter der Kampagne: "Viele Menschen spüren, dass es viel Ungerechtigkeit gibt und fühlen sich macht- und hilflos. Doch wenn viele Menschen an vielen Orten kleine Veränderungen bewirken, können alle gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen."

Insgesamt seien 999 kleine Schritte zur Veränderung der Welt geplant, die über das gesamte Jahr verteilt quer durch Österreich durchgeführt werden sollen. "Uns ist es wichtig, Kindern zu vermitteln, dass sie nicht alles hinnehmen und mit der Ungerechtigkeit leben müssen. Sie werden immer wieder mit 'Ist-halt-so' und 'Muss-so sein' konfrontiert, die in unserer Kampagne auch Gestalt annehmen", erläutert Oxonitsch. Kindern werde viel zu oft weisgemacht, eine andere Welt sei unmöglich. "Es ist unsere Aufgabe, Kindern Teilhabe, Mitbestimmung und Selbstbestimmtheit zu vermitteln, anstatt sie zu ohnmächtigen und ferngesteuerten Zombies zu erziehen", stößt Jürgen Czernohorszky, Bundesgeschäftsführer der Kinderfreunde ins gleiche Horn. Das funktioniere nur, wenn man ihnen zeigt, wie sie selbst mit kleinen Schritten die Welt um ein kleines Stück besser machen könnten.

Der Zeitpunkt für den Startschuss der Kampagne ist nicht zufällig gewählt: Am 20. November ist internationaler Tag der Kinderrechte. Gemeinsam mit anderen Organisationen kämpfen die Österreichischen Kinderfreunde seit über 20 Jahren für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention, die im Jahr 1989 beschlossen wurde und in Österreich teilweise im Verfassungsrang festgeschrieben ist. In der Realität sei jedoch noch viel zu tun: "Wenn wir uns die Konvention in ihrer Gesamtheit ansehen, sind viele Rechte auch in Österreich nicht für alle Kinder umgesetzt, wenn wir zum Beispiel an das Recht auf Mitbestimmung, auf Bildung oder Gesundheit denken oder wenn es zum Beispiel um Flüchtlingskinder geht", so Christian Morawek, Geschäftsführer der Wiener Kinderfreunde abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Daniel Bohmann

Pressereferent der Österreichischen Kinderfreunde

Tel.: 01 / 512 12 98 / 60, Mobil: 0699 / 19529488

E-Mail: daniel.bohmann @ kinderfreunde.at