Wr. Budget - SP-Graf: "Leistbares Wohnen ist in Wien kein leeres Versprechen"

Wien (OTS/SPW-K) - Bei ihrer heutigen Rede zum Budgetvoranschlag 2014 (Geschäftsgruppe Wohnen) unterstrich die Wiener Gemeinderätin, Ilse Graf, die Vorteile Wiens gegenüber anderen europäischen Städten:

"Statistiken belegen die ausgewogene BewohnerInnenstruktur auf die Wien mit Recht stolz sein kann. Diese soziale Durchmischung hat den positiven Nebeneffekt, dass es in Wien keine sogenannten "No-Go"-Areas gibt". Das sei auch auf die gut funktionierende Jugendarbeit, die Wiener Ausbildungsgarantie, die Jugendcoachings und wohnpartner-Kooperationen zurückzuführen.

"Leistbares Wohnen ist in Wien kein leeres Versprechen, sondern Realität", führte Graf weiter aus. Dies sei in vielen anderen Großstädten leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Konkret seien 72 Millionen für 2014 an Wohnbeihilfe vorgesehen. Eigenmittelersatzdarlehen (Ein-Prozent-Landesdarlehen als Baukosten-und Grundkostenförderung) seien im Ausmaß von 21 Millionen Euro geplant. "Der geförderte und soziale Wohnbau unterstützt das soziale Zusammenleben, indem er Menschen unterschiedlicher Generationen, Einkommenshöhen und Herkunft unter einem Dach zusammenbringt", erklärte Graf. Ein wichtiger Garant dafür seien u.a. die einzelnen Gebietsbetreuungen als bezirksbezogene Serviceeinrichtungen, die im Rahmen der Stadterneuerung in den 1970er Jahren entstanden sind. Für die BewohnerInnen der städtischen Wohnhausanlagen seien weiters die wohnpartner unterwegs. 80 Prozent der Fälle, mit denen die wohnpartner befasst wurden, konnten positiv erledigt werden. "19 Millionen Euro sind für diese beiden Serviceeinrichtungen budgetiert und das ist sicher gut investiertes Geld", stellte Graf klar. Ein wichtiges Thema sei zukünftig auch die Seestadt Aspern. "Das neue Stadtteilmanagement "Aspern PUBLIK" soll ein ergänzendes Instrument zur Förderung des Stadtteilmanagements sein. Es soll von Anfang an örtliche Potenziale zur künftigen BewohnerInnenbeteiligung aufspüren und zur Mitarbeit im Grätzl motivieren", so Graf abschließend.

