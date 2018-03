AVISO - Morgen, Mittwoch - BV Ottakring: Ehrung und Dank an verdienstvolle MitarbeiterInnen der Polizei

Wien (OTS/SPW-K) - Am 20. November werden verdienstvolle MitarbeiterInnen der Polizei in Ottakring geehrt, die durch Ihre ausgezeichneten Leistungen und besonderen Einsatz im Dienst wichtige Arbeit im Bezirk leisten. SP-Bezirksvorsteher Franz Prokop freut sich besonders den engagierten PolizistInnen in Ottakring, im Rahmen einer kleinen Feier, für Ihre außerordentliche Leistungen Dank und Anerkennung auszusprechen.

"Die Ottakringer Polizei hat eine der höchsten Aufklärungsquoten von Delikten in Wien. Auf Bezirksebene funktioniert die Zusammenarbeit mit der Polizei hervorragend. Damit werden positive Synergien für die Arbeit der Polizei und den Anliegen der Bevölkerung gezielt genützt. Die ausgezeichneten PolizistInnen stehen auch stellvertretend für diesen gemeinsamen Erfolg", so Bezirksvorsteher Prokop abschließend.

Die VertreterInnen der Medien sind zu diesem Termin sehr herzlich eingeladen!

Bitte merken Sie vor: "Ehrung von Ottakringer PolizistInnen" am Mittwoch, den 20. November 2013 ab 10.00 Uhr

Ort: Festsaal im Amtshaus Ottakring

16, Richard-Wagner-Platz 19., 2. Stock

