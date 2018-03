FP-Guggenbichler: Wien bei Mülltrennung in Österreich Schlusslicht

Grüne halten nichts von Antiatompolitik

Wien (OTS/fpd) - Wiens FPÖ-Umweltsprecher Udo Guggenbichler kritisierte in seiner Rede zum Budget 2014 insbesondere die Grünen, die mit Umweltschutz offenbar gar nichts mehr am Hut hätten. Dies zeige ihr de facto nicht vorhandenes Verhalten betreffend Schutz der Ziesel am Marchfeldkanal nur zu deutlich. Dabei sei das Thema ein wichtiges. Immerhin müsse sich die Republik Österreich vor der europäischen Kommission rechtfertigen, weil der Artenschutz in Wien zu kurz komme. Die FPÖ fordert daher in diesem Zusammenhang alles in Bezug auf die schützenswerten Ziesel und ihre Umsiedelung zu stoppen, bis Österreich dieses Verfahren mit der europäischen Union ausgestanden habe.

Bezeichnend für die Grünen sei außerdem, dass kein Vertreter am Antiatomgipfel vergangene Woche teilgenommen hat und daher auch kein grüner Umweltsprecher die Resolution gegen die Förderung der Atomkraft auf EU-Ebene und für strenge Haftungsregelungen gebe.

Kritik übt Guggenbichler aber auch an SPÖ-Umweltstadträtin Ulli Sima. Ihre sündteure "Oida trenn" - Kampagne habe außer enorme Kosten einmal mehr nichts gebracht. Während sämtliche Bundesländer in Österreich in Sachen Mülltrennung immer besser werden und dies ohne teure Werbung ist Wien in der Statistik weit abgeschlagen an letzter Stelle. Die erfolglose Stadträtin gebe also auf der einen Seite das Geld mit vollen Händen aus, auf der anderen Seite könne sie aber nicht einmal eine gläserne Verwaltung gewährleisten. Bis letztes Jahr bekam man im Umweltausschuss stets die Originalunterlagen von Subventionsanträgen. Seit heuer werden der Opposition nur mehr von der Magistratsabteilung überarbeitete, beschnittene Anträge zur Verfügung gestellt. Es stelle sich hier die berechtigte Frage, woher die Motivation rührt. Was soll versteckt werden, so Guggenbichler.

Es sei bedenklich, wenn Gebührenerhöhungen am laufenden Band durchgeführt werden, um damit Sinnlos-Kampagnen und halb geheime Förderungen finanziert werden. Die FPÖ-Wien fordert daher die zuständige Stadträtin Sima auf, alle Förderansuchen an die Geschäftsgruppe Umwelt im Ausschuss wieder im Original vorzulegen. Außerdem sollen, wie in anderen Ausschüssen Normalität, alle Ausschussunterlagen mitsamt den Beilagen künftig an alle Ausschussmitglieder in digitalisierter lesbarer Form übermittelt werden. Gerade im Umweltausschuss sollte ein sparsamer Papierverbrauch selbstverständlich sein. Abschließend wird die sofortige Einstellung sämtlicher nicht der zieselgerechten Pflege dienender Aktivitäten auf dem Projektareal nördlich des Heeresspitals gefordert, so lange die Konformität des Bescheides MA 22-539/212 mit der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 92/42 im Rahmen des Pilotverfahrens nicht zweifelsfrei geklärt ist, schließt Guggenbichler. (Schluss) hn

