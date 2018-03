Österreich und Tschechien vertiefen kulturelle Zusammenarbeit

Brüssel (OTS) - Am 18. November 2013 unterzeichneten Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger und Tschechiens Außenminister Jan Kohout zwei Dokumente, die die freundschaftliche Zusammenarbeit der beiden Länder in kultureller Hinsicht noch weiter vertiefen. "Die Zusammenarbeit mit unserem nördlichen Nachbarn ist mir besonders wichtig, und deswegen freut es mich, dass wir unsere Kooperation in zwei ganz konkreten Bereichen weiter vertiefen konnten", so Spindelegger.

Die beiden Außenminister unterschrieben in Brüssel eine Erklärung zur Immunität von Kulturgütern, die im Eigentum anderer Staaten stehen und auf eigenem Gebiet ausgestellt werden, sowie ein Memorandum, mit dem die Tätigkeit der österreichisch-tschechischen Historikerkonferenz verlängert wird.

Die Erklärung über Kulturgüterimmunität wird den grenzüberschreitenden Austausch von Kulturgut für Ausstellungen deutlich erleichtern und beide Staaten hoffen, dass sich eine Vielzahl anderer Staaten sich dieser Erklärung anschließen wird. Die Fortsetzung der Tätigkeit der Historikerkonferenz erlaubt dieser, sich vor allem dem Projekt eines gemeinsamen Geschichtsbuchs zu widmen. Dieses soll dabei die "jahrhundertelange Verwobenheit unserer Völker" darstellen und auch die Ereignisse des 19. und 20. Jahrhunderts im historischen Kontext so schildern, dass es einem breiten Leserkreis zugänglich ist und indirekt auch im Unterricht Verwendung finden kann. Spindelegger erklärte dazu: "Dieses Projekt könnte ein weiterer Schritt zum richtigen Umgang mit der Vertreibung und ihrem historischen Umfeld in der gesellschaftlichen Diskussion sowohl in der Tschechischen Republik als auch in Österreich sein."

