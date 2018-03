Budgetdebatte 2014: Rekordbudget für die Wiener Bildung

Oxonitsch: "Ausbau des Kindergartens und neue Schulen in ganz Wien!"

Wien (OTS) - "Mit insgesamt 677 Mio Euro für unsere Kindergärten im Jahr 2014 können wir weiterhin das beitragsfreie Angebot für Wiener Familien sicherstellen und auch viele neue Plätze schaffen", betont der Wiener Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch anlässlich der Budgetdebatte im Wiener Gemeinderat. Wien baut im Kleinkinderbereich massiv Plätze aus - und der Kindergarten bleibt selbstverständlich gratis!"

Die massiven Investitionen der Stadt Wien in die Kinderbetreuung und vor allem der Ausbau der Plätze für Kinder von 0 bis 3 Jahren machen sich auch in der Statistik bemerkbar: So nähert sich Wien bei den Plätzen für Kleinkinder einer Versorgungsquote von 40 Prozent und hält derzeit bei 39,4 Prozent! "Damit haben wir die EU-Vorgabe von 33 Prozent bereits weit überschritten und liegen auch weit vor allen anderen Bundesländern", betont Oxonitsch. Im Bereich der Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren hat Wien das Barcelona-Ziel von 90 Prozent bereits seit längerem übererfüllt: Hier hat Wien bereits eine Versorgungsquote von derzeit 104,9 Prozent. "Dennoch werden vor allem im Kleinkinderbereich weiterhin neue Plätze geschaffen - rund 2.000 allein im kommenden Jahr!" betont Oxonitsch.

Kräftig investiert wird im kommenden Jahr aber auch in die Wiener Schulen: So fließen über 60 Mio Euro in die Sanierung von 142 Schulen. Bis Ende 2014 werden voraussichtlich 76 Schulgebäude zur Gänze fertig saniert sein. Durch das Schulsanierungspaket konnten (inklusive 2014) bisher über 300 Mio Euro in Wiens Schulgebäude investiert werden. Bis 2017 investiert die Stadt gemeinsam mit den Bezirken rund 570 Mio Euro in die Sanierung von 242 Schulen.

Investitionen gibt es aber auch in den Schulbau: So werden 2014 fünf Schulen in Simmering, Penzing und in Floridsdorf durch Zubauten erweitert. Wien investiert 2014 über 12 Mio Euro in diese Schulerweiterungen. Mit dem Schuljahr 2015/16 werden an drei weiteren Schulen in Simmering, Ottakring und in Floridsdorf Zubauten fertig gestellt sein.

Bildungscampus Hauptbahnhof wird fertig gestellt

Im Herbst 2014 wird auch der vierte Wiener Bildungscampus seine Tore für insgesamt 1.100 Kinder und Jugendliche öffnen. Kindergarten, Volksschule und Neue Mittelschule sind hier erstmals an einem Ort vereint. Konkret wird der Bildungscampus auf einer Gesamtfläche von 20.000 Quadratmetern einem 11-gruppigen Kindergarten, einer 17-klassigen Ganztagsvolksschule sowie einer 16-klassigen Neuen Mittelschule - ebenfalls im Ganztagsbetrieb - Platz bieten. In Summe werden 1.100 Kinder und Jugendliche im Alter bis zum 14. Lebensjahr die neue Bildungsadresse besuchen. Dazu kommen noch etwa 200 Pädagoginnen und Pädagogen sowie sonstiges Personal wie etwa Verwaltungsfachleute. Die Stadt investiert hier insgesamt 79 Millionen Euro.

Neue Campus-Standorte und Berufsschule

In den nächsten Jahren werden im Rahmen des "Neubauprogramms-Bildungseinrichtungen 2012 bis 2023" elf neue multifunktionale ganztägig und ganzjährig geführte Bildungseinrichtungen in Form von Campus-Modellen (Kindergarten-, Schul- und Freizeitpädagogik werden an einem Standort zusammengefasst) gebaut. Im Fokus sind dabei die Regionen Kagran und Stammersdorf, Stadlau, Jedlesee, sowie am Nordbahnhof und im Süden bzw. Westen der Stadt die Bereiche Atzgersdorf, Favoriten, Aspanggründe, Gasometer-Umfeld und Wien-West. Die neuen Bildungseinrichtungen werden insgesamt rund 700 Mio Euro kosten (inklusive Hauptbahnhof).

Auch an einer neuen Berufsschule wird 2014 weiter gebaut: In der Embelgasse 46-48 in Wien-Margareten entsteht derzeit eine moderne Berufsschule für kaufmännische Lehrlinge der Stadt Wien. Für das Projekt sind rund 21 Mio Euro an Bau- und Einrichtungskosten veranschlagt. Die Schule wird voraussichtlich im Frühjahr 2015 fertig gestellt sein.

