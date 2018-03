Bundespräsident empfängt den Präsidenten Aserbaidschans Ilham Aliyev

Wien (OTS) - Bundespräsident Heinz Fischer hat heute den Präsidenten Aserbaidschans Ilham Aliyev zu einem Gespräch empfangen. Im Mittelpunkt dieses Gespräches standen Verhandlungen zwischen Aserbaidschan und Armenien über das Thema Berg-Karabach. Weitere Themen waren Fragen der Europapolitik, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und Aserbaidschan, die sich gut entwickeln und das bevorstehende Treffen der östlichen Partnerschaft in Vilnius.

Bundespräsident Heinz Fischer und der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev erörterten auch die Frage der Annäherung der Ukraine an die EU, wobei Aliyev vor wenigen Tagen Präsident Viktor Janukowytsch in Kiew besucht hat und Präsident Janukowytsch in wenigen Tagen Österreich besuchen wird.

Bundespräsident Heinz Fischer wird heute Nachmittag auch den Präsidenten von Armenien Serzh A. Sargsyan empfangen und wünschte dem Präsidenten von Aserbaidschan einen guten und konstruktiven Verlauf seiner Gespräche mit dem armenischen Präsidenten.

Abschließend betonte der Bundespräsident, dass Wien ein besonders geeigneter Ort für Gespräche dieser Art sei und natürlich auch für eine Fortsetzung dieser Kontakte zur Verfügung stehe.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse- und Informationsdienst

Tel.: (++43-1) 53422 230

pressebuero @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at