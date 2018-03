Die "CSI NY" startet am 20. November ins Serienfinale

Außerdem in ORF eins: Neue Fälle für die "Navy CIS"

Wien (OTS) - Bei seinem letzten Einsatz wurde er lebensgefährlich verletzt und entkam nur knapp dem Tod. Nun ist er zurück und eröffnet am Mittwoch, dem 20. November 2013, in ORF eins das große Serienfinale, wenn das "CSI"-Team um Gary Sinise um 22.00 Uhr in die neunte Staffel startet und den Verbrechern New Yorks wieder auf der Spur ist. Das Stammteam um Sinise, Carmine Giovinazzo, Hill Harper und Eddie Cahill ergänzt in dieser letzten Season Natalie Martinez ("Under the Dome"), die ihren männlichen Kollegen als "Detective Jamie Lovato" noch gehörig den Kopf verdrehen wird. Krimispannung ist auch im Anschluss um 22.45 Uhr bei der "Navy CIS" angesagt, die in neuen Folgen der achten Staffel wieder Verbrechen bei Angehörigen der Navy oder des Marine Corps genauer unter die Lupe nimmt.

"CSI NY - Lichterloh" (Mittwoch, 20. November, 22.00 Uhr, ORF eins)

Detective Mac Taylor (Gary Sinise) hat sich größtenteils von seinen Verletzungen erholt. Bei einem Baseball-Spiel mit seinem Freund Curtis (Jason Wiles) kann Mac seine Sorgen für einen Augenblick vergessen - bis der Feuerwehrmann Curtis zu einem Einsatz gerufen wird. Während Mac vor dem Gebäude auf seinen Freund wartet, explodiert das Haus. Schnell wird klar, dass ein Brandstifter hinter dem Feuer steckt, denn die Tat trägt Leonard Brooks (Rob Morrow) Handschrift. Dieser bestreitet den Anschlag jedoch vehement und bietet den Ermittlern seine Hilfe an, denn wenn nicht er selbst das Feuer gelegt hat, muss ein Nachahmungstäter hinter dem Brand stecken. Beim nächsten Brand ist Leonard wieder am Ort des Geschehens: Hat der vorbestrafte Brandstifter etwa die ganze Zeit gelogen? Die Hinweise verdichten sich, bis Lindsay (Anna Belknap) Fingerabdrücke identifizieren kann. Diese gehören zu einer jungen Psychologie-Studentin, die Leonard für eine Studie mehrmals interviewt hat. Wie es scheint, hat sie dadurch ebenfalls eine Obsession für Feuer entwickelt.

"Navy CIS - Die Kunst des Überlebens" (Mittwoch, 20. November, 22.45 Uhr, ORF eins)

Sergeant Travis Wooten wird in seinem Garten tot aufgefunden. Nach der Untersuchung der Leiche ist Ducky (David McCallum) sicher, dass er zu Tode geprügelt wurde. Wooten, ein ehemaliges Navy-Mitglied, verlor erst kürzlich seinen Job in einer Fabrik. Seine Frau Georgia (Christina Cox) ist bei den Marines und dort sehr erfolgreich. Die Ermittler finden schnell heraus, dass die scheinbar so toughe Frau von ihrem Mann misshandelt wurde. Außerdem drohte Wooten, ihr den gemeinsamen Sohn wegzunehmen.

