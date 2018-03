GEIST - KÖRPER - HERZ - Neue Forschungsergebnisse der evidenzbasierten Mind-Body Medizin

Vortrag mit Prof. Dr. Robert Schneider, USA (in englischer Sprache)

Wien (OTS) - Do., 21.11.2013, 19.30 Uhr / Sigmund-Freud PrivatUniversität Wien, Saal 115 / 1030 Wien, Schnirchgasse 9a, www.sfu.ac.at

Dr. Schneider ist einer der Hauptautoren der richtungweisenden Forschungsstudien über Meditation, Bluthochdruck und Herzgesundheit. Im wesentlichen aufgrund seiner Studien hat die Amerikanische Kardiologengesellschaft (American Heart Association - AHA) Transzendentale Meditation als einzige Meditationstechnik zur Therapie von Bluthochdruck empfohlen. "Beyond Medications and Diet:

Alternative Approaches to Lowering Blood Pressure"; Bericht einer Arbeitsgruppe der American Heart Association, veröffentlicht in Hypertension 2013; 61: 1360-1383 (Links: Zusammenfassung des Berichtes unter www.ayurveda.at/aha.pdf; den Originalartikel finden Sie unter http://www.ots.at/redirect/hyper_ahajournals ).

Das Time-Magzin hat über diese Studien, als die überzeugendsten, die jemals zum Themenbereich 'Meditation und Herzkrankheit' gemacht wurden, positiv berichtet. http://www.ots.at/redirect/healthland_time

Dr. Schneider kommt am 21. Nov. zu einem Kurzbesuch nach Wien, trifft sich mit Kardiologen und Psychologen und hält am Abend einen Vortrag an der Sigmund-Freud Universität.

Die Bedeutung von Meditation in der Bewältigung von Stress und der Heilung von Bluthochdruck und Herzkrankheiten:

Effiziente Geist-Körper-Programme wie etwa Meditation haben einen starken Einfluss auf die kardiovaskuläre Gesundheit, auf stressbedingte Erkrankungen, Epigenetik und Genomik sowie den Alterungsprozess. Dies konnte Dr. Schneider zusammen mit seinen Kollegen in wegweisenden Forschungsstudien nachweisen. In seinem Vortrag wird er seine neusten Erkenntnisse zu diesen Themen präsentieren.

Seine wissenschaftlichen Arbeiten wurden vom amerikanischen National Institute of Health (NIH) mit insgesamt 25 Millionen US Dollar unterstützt. Die Ergebnisse wurden in namhaften medizinischen Fachzeitschriften der American Medical Association und der American Heart Association veröffentlicht und haben international ein großes Echo sowohl in der medizinischen Fachwelt, als auch in den Medien ausgelöst.

Über den Vortragenden:

Dr. Robert Schneider ist ein international anerkannter Arzt und Forscher auf dem Gebiet der Integrativen Medizin. Sein Forschungsschwerpunkt ist die evidenzbasierte Mind-Body-Medicine. Dr. Schneider ist Professor und Direktor des Institute for Natural Medicine and Prevention und Dekan des College for Perfect Health an der Maharishi University of Management (www.mum.edu). Er ist Mitglied des American College of Cardiology und der amerikanischen Akademie für verhaltensmedizinische Forschung. Dr. Schneider ist Hauptautor des populären Buches 'Total Heart Health' (Basic Health Publications, 2006).

