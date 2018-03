FP-Kasal zu Budget 2014: Kein Wort zum Sport

Sport für Oxonitsch ungeliebtes Stiefkind

Wien (OTS/fpd) - "Kein Wort zum Sport", bringt der Wiener FPÖ-Gemeinderat Mag. Günter Kasal seine Enttäuschung über die Rede zum Budget 2014 von SPÖ-Finanzstadträtin Brauner auf den Punkt. "Das Budget ist die in Zahlen gegossene Politik der Stadtregierung und da ist - wie bereits in den Budgetreden 2011 und 2012 auch in Zukunft kein Interesse für den Sport in Wien erkennbar", bedauert der freiheitliche Sportsprecher.

Dabei gebe es großen Handlungsbedarf, sei es die langjährige Forderung nach einem Wiener Landessportzentrum, ein Sportstättenkonzept oder eine Zukunftsmission zur sinnvollen Verzahnung von Schul-, Breiten- und Hochleistungssport. Die Planlosigkeit der Wiener Regierungsparteien zeigte sich in der Budgetdebatte im Bereich Sport nur allzu deutlich, denn SPÖ und Grünen war kein einziges Thema aus dem Sportbereich eine Erwähnung wert.

"Sport ist kein Thema in Wien", kritisiert Kasal und wundert sich, dass der Wiener SPÖ-Sportstadtrat Oxonitsch aus der gescheiterten Volksbefragung vom März, wo 72% der Wienerinnen und Wiener gegen die Austragung der Olympischen Sommerspiele votierten, nichts gelernt hat. "Oxonitsch behandelt den Sport als ungeliebtes Stiefkind in seinem Ressort", bedauert Kasal die Strategielosigkeit in der Wiener Sportpolitik, "eine Schande für die Sportstadt Wien." (Schluss) hn

