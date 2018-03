ÖAMTC: Nur 44.291 unterstützen EU-Volksbegehren für Tempo 30

Klares Votum gegen starre Geschwindigkeitsbeschränkung in der Stadt

Wien (OTS) - Die Europäische Bürger-Initiative für ein generelles Tempolimit von 30 km/h im Ortsgebiet hat in Summe nicht einmal 45.000 Unterschriften erreicht. "Damit sich die EU-Kommission verpflichtend mit dem Thema beschäftigt, wären eine Million Unterschriften aus sieben Mitgliedsländern notwendig gewesen", erläutert der Chef der ÖAMTC-Interessenvertretung, Bernhard Wiesinger. "Die Tempo 30-Initiative ist somit klar gescheitert."

Beim ÖAMTC sieht man sich durch diese Ablehnung eines generellen Tempolimits von 30 km/h in der Stadt bestätigt. "Grundsätzlich haben wir in Österreich mit einem Tempolimit von 50 km/h im Ortsgebiet, das aus Gründen des Lärmschutzes, etwa in Wohngegenden, oder aus Verkehrssicherheitsgründen, etwa vor Schulen, je nach Situation weiter reduziert werden kann, ein gutes und flexibles System", erklärt Wiesinger. In Städten wie Wien gilt beispielsweise auf fast 80 Prozent aller Straßen Tempo 30. "Wenn eine kleine Minderheit aus ideologischen Gründen versucht, die Autofahrer mutwillig auch auf den Durchzugsstraßen rund um die Uhr auf 30 km/h abzubremsen, fehlt den Menschen dafür einfach das Verständnis", kommentiert Wiesinger. "Daher haben auch nur rund 1.700 Österreicher die Initiative unterstützt."

Das EU-Volksbegehren für ein generelles Tempolimit von 30 km/h im Ortsgebiet konnte von EU-Bürgern ein Jahr lang, bis einschließlich 13. November 2013, physisch und online unterzeichnet werden. Getragen wurde die Initiative von über 50 nationalen Interessengruppen, in Österreich etwa vom VCÖ oder dem Klimabündnis Österreich. Details zur Umfrage sowie Länderergebnisse finden sich unter http://de.30kmh.eu/.

